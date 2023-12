Conoce al exjugador de baloncesto que le habría devuelto la ilusión a Mireia Canalda

Loading the player...

"Durante la separación pensaba que no podía mirar a ningún hombre, todo lo veía gris. Pero ahora estoy más tranquila, aunque no significa que abra la puerta de repente", estan eran las declaraciones que hacía Mireia Canalda después de su separación de Felipe López, tras más de 11 años juntos y dos hijos en común, Inés y Nuno, de 10 y 8 años. Una separación que anunciaba la expareja en ¡HOLA! aclarando que había sido amistosa y que su máxima prioridad en ese momento eran sus hijos. Según ha informado ahora la revista Diez Minutos, la modelo podría haber recuperado la ilusión en pareja al haber sido vista de la mano con Julià Garrote Coste, exjugador de baloncesto. ¿Quieres conocer más detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

