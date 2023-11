Los finalistas de MasterChef celebrity ante el reto definitivo: estas son sus fortalezas para ganar

Laura Londoño, Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas y Toñi Moreno. Solo uno de estos nombres se coronará esta noche como ganador de MasterChef celebrity demostrando su talento en los fogones. Si bien hay clarísimos favoritos, en las cocinas y en el calor de las elaboraciones puede pasar cualquier cosa. La final constará de las clásicas pruebas en las que se irán eliminando aspirantes. La primera consiste en seguir al chef, en este caso Jordi Roca nada menos que traerá uno de sus postres más imaginativos. Aquí caerá el primero de los finalistas y el resto viajarán a Cáceres, concretamente a Atrio, restaurante capitaneado por el chef Toño Pérez. Tendrán que elaborar un menú compuesto, entre otros platos, por bogavante con frutos rojos y emulsión de pimiento y presa de cerdo ibérico con zanahoria y naranja. Aquí se eliminará un concursante más. El duelo final enfrentará a los dos “supervivientes” que elaborarán un menú para los jueces y un invitado de altura el chef brasileño Alex Atala.

Alzar el trofeo final es por lo que han luchado todos desde hace semanas. En todas las quinielas están sin duda Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño. El primero ha destacado durante todo el talent por su rapidez, tanto en organización como en elaboración y limpieza. Ha elaborado el jinete algunos platos que han destacado por su sabor ante el asombro en ocasiones de los jueces, que no se esperaban que brillara de esta manera. Por ejemplo su habilidad para terminar la complicada tarta de chocolate con forma de televisor y el sabor que consiguió fueron muy aplaudidos. Ha brillado además el jinete en las pruebas de exteriores, en las que siempre fue uno de los que más han ayudado a sus compañeros. Su carácter templado ayudaba a mantener las cocinas calmadas y a pleno rendimiento. El único reproche que le han hecho los jueces es que en ocasiones, al cocinar tan rápido, ha pecado de exceso de confianza.

La actriz Laura Londoño lo dejó todo para embarcarse en esta aventura. Se instaló en Madrid junto a su marido y sus dos hijas y ha conseguido, no solo aprender a cocinar, sino brillar. Su marido comentó en una de las entregas que antes de recalar en el talent la artista no cocinaba. Paso a paso, Laura se ha hecho un hueco entre los mejores. Su buena mano para sazonar, pero sobre todo el cuidado que pone en los emplatados y la delicadeza que muestra en algunos de los postres más complicados la han llevado a la lista de favoritos. Tiene una manera de trabajar pausada, aunque en ocasiones ha protagonizado enfrentamientos con sus compañeros demostrando mucho carácter. Durante el talent, ha amenizado los exteriores con alguna canción y ha ejercido de líder cuando la situación lo requería. Se colgó durante semanas en la solapa el pin de la inmunidad (cocinó en dos ocasiones con él con complicados retos) y fue la primera en hacerse con un hueco en la final. Muy recordada es su tarta con gelatina de flores, toda una obra de arte.

Aunque no ha sido de los concursantes que más ha brillado en el concurso Daniel Illescas ha llegado al grupo de la final. El influencer se ha ganado el cariño de la audiencia con su sencillez y su compañerismo. Tanta bondad le ha generado no pocos problemas pues se ha dado por hecho que iba a favorecer a sus amigos y cuando no ha sido así, se le ha reprochado. Fue por ejemplo un incidente de estas características con Jesulín de Ubrique el que sacó a la luz ese lado sensible de Illescas, que ha demostrado siempre una gran generosidad. Además ha logrado elaborar diversas recetas con mucho sabor como la tarta en forma de televisor antiguo que estaba muy rica. Cocinar desde el corazón obtiene estos resultados.

Si Jordi Cruz apostó desde el principio por Laura, el caballito ganador de Samantha ha sido durante todo el programa Toñi Moreno. Aunque las primeras veces que se puso el delantal no estuvo muy acertada en sus elaboraciones, la presentadora ha ido mejorando en cada prueba. Pese a su falta de confianza y un exceso de presión que incluso le ha pasado factura (ha liberado la tensión llorando cuando lo ha necesitado), Toñi ha obtenido muy buenos resultados con sus platos. La presentadora ha demostrado ser una trabajadora incansable y se esfuerza en todo lo que hace, dedicando horas a prepararse fuera del concurso para llegar a lo más alto. Seguro que en esta final vuelve a hacer gala de su sentido del humor, que no ha perdido en todo el talent.

La gran final se perfila, siempre es así, emocionante y sobre todo marcada por las anécdotas y la tensión en cocinas. Aunque los nervios pueden jugar malas pasadas a los aspirantes, sobre todo ahora que se enfrentan a elaboraciones de alta cocina, seguramente veremos en este programa todo lo que han aprendido en las clases y tras los consejos de los jueces. Estos serán estrictos en un veredicto que tiene como objetivo coronar al próximo MasterChef celebrity que donará 75.000 euros a la ONG de su elección y se llevará un fin de semana de curso en el Basque Culinary Center. El ganador recibirá además la visita de sus familiares y sus compañeros de programa, que volverán a reunirse para apoyar a los finalistas. Estas ocasiones dejan sin duda momentos muy tiernos pues se ve el lado más personal de los celebrities.