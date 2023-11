Daniel Illescas se emociona al reencontrarse con su abuela y recordar su complicada adolescencia

¡Qué momento tan tierno el que protagonizó Daniel Illescas en la semifinal de MasterChef celebrity! El influencer recibió, igual que sus compañeros, la visita de uno de los miembros de su familia. En su caso fue su abuela Carmen la que acudió a verle y la que provocó uno de los instantes que sin duda más se recordarán de esta edición. Daniel ya había mostrado en sus perfiles sociales lo unido que está a su abuela, de 84 años, con la que en ocasiones viaja. Una manera de ir cumpliendo sus sueños, de hecho es ese el hashtag que utiliza, pues si algo tiene muy presente el influencer es que quiere que sea feliz por encima de todo. Antes de que Carmen entrara en las cocinas, le envió un mensaje en vídeo a su nieto, en el que le hacía un guiño a esta nueva faceta dentro del concurso.

“Antes cocinaba yo y tú no cogías ni una paella. Ahora vas a cocinar tú a toda la familia”. Al escuchar a su abuela, Daniel no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. “Qué difícil esto. Paso mucho tiempo solo y veo a mi familia 3 o 4 veces al año. Verles juntos…me encanta”. Se sinceró entonces acerca de la separación de sus padres y del papel fundamental que desempeñó en aquel momento su abuela, que fue quien le crió pues se fue a vivir con ella. “Cuando una familia está unida y de repente se separa, todo es más complicado. Hubo algo que me dijo que me tenía que ir con mi abuela. Ella siempre me ha aconsejado lo mejor. El tiempo que paso con ella es oro”. El influencer ya había contado en un libro autobiográfico Be part of it lo dificil que fue aquella etapa a raiz de ello (él tenía 16 años y su hermano 8). "Vivir el divorcio de tus padres, sobre todo cuando no se llevan bien, siempre es traumático para un adolescente" señalaba en el libro.

Su madre, otra figura importante en su vida, no ha recibido, en opinión de Daniel, el reconocimiento que merece de su parte. “Con mi madre… he sido egoísta. No le he dado las gracias como se merece. Ella lo ha pasado mal en esta vida. Se tuvo que ir a vivir al pueblo, tuvo una separación complicada y mi hermano se fue con ella y también ha tenido una infancia difícil. Igual al irme con mi abuela, ella se comió todos los problemas” explicó. Ya con su abuela al lado, Daniel cocinó arroz con gambas, una receta tradicional modernizada con un esférico de tomate con la que conquistó paladares.

“Hemos hecho un buen equipo”, aseguró Daniel. Su abuela sí que dijo, al ver cómo su nieto preparaba las esferificaciones, que en “esta cocina es todo muy moderno”. El jurado hizo una muy buena valoración del plato, igual que las invitadas Raquel Sánchez Silva y María Escoté, a quienes, entusiasmada, la abuela de Daniel confesó que era muy fan de Maestros de la Costura, programa en el que participaban. “Me has dado un chute de energía para poder llegar a la final. De las abuelas se aprende mucho. Te quiero abuela” se despidió Daniel. De hecho esa fuerza le llevó a estar entre los cuatro finalistas de la octava edición del concurso junto a Álvaro Muñoz Escassi, Laura Londoño y Toñi Moreno. Se prevé una final emotiva, llena de anécdotas, sin duda.