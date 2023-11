El fantástico viaje de Malú a Disneyland París entre princesas, ¿y con su hija Lucía?

Loading the player...

Esta semana, Malú ha hecho una escapada al famoso parque de Dinseyland París. La cantante ha compartido en su perfil público algunos de los mejores momentos que ha vivido junto a estas efusivas palabras: "Un viaje mágico que espero repetir muuuuuy pronto!!! Donde los sueños se hacen realidad para todas las edades". Aunque no hay pruebas gráficas, todo parece indicar a tenor de este mensaje que la cantante habría viajado con su hija Lucía (3), fruto de su relación con Albert Rivera. Ella es muy reservada con su vida privada y no hay rastro de la pequeña en ninguna de las fotografías. Lo que sí se puede constatar es que Malú se lo ha pasado genial y ha podido conocer a los distintos personajes del mundo Disney, como La Ceincienta o La bella durmiente. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

