La tragedia golpea al prestigioso Celler de Can Roca: muere su jefe de cocina a los 46 años en accidente de tráfico

La gran familia del Celler de Can Roca está de luto tras la muerte de Daniel Redondo Cuevas, su jefe de cocina que tristemente ha perdido la vida en la carretera a los 46 años. Una noticia trágica que el propio local de tres estrellas Michelin comunicaba este sábado al mediodía en su perfil público, a través de una conmovedora carta que le han dedicado al fallecido tras el fatal accidente de tráfico ocurrido un día antes en la autopista AP-7.

Las recetas del Celler de Can Roca para un menú navideño fácil, rico y asequible

"Dani ya no está entre nosotros. Ha realizado un viaje acelerado para reencontrarse con su padre. Cantarán los ángeles con sus guisos. Qué descomunal talento. Nacido para cocinar. Una persona perseverante, apasionada y talentosa. A veces gruñón, fruto de su carácter y exigencia", transmitían con enorme pesar desde el prestigioso establecimiento gerundense, designado en 2013 y 2015 el mejor del mundo en la lista The S.Pellegrino The World's 50 Best Restaurants.

Los hermanos Roca, los primeros españoles en servir la cena de los Oscar

"Tenía un corazón gigantesco heredado de su deliciosa madre. Se marcha un trabajador incansable. Un cocinero extraordinario tocado por la varita de los privilegiados. Merecía una vida plena. Hizo muchas carreras en la vida y superó retos que pocos podrán superar", han subrayado también a la hora de enumerar las cualidades de Daniel, que ocupaba un puesto muy destacado en el Celler desde hace casi una década.

En casa y por 12 euros: la nueva manera de disfrutar de la cocina de Can Roca

Por último, el restaurante que comandan los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca enviaban sus condolencias a todos los seres queridos, amigos y vecinos de Daniel tras la repentina e irreparable pérdida, concluyendo su texto con un "​descansa en paz, querido". Mensaje que, además, acompañaban con una entrañable y nostálgica imagen del pasado donde aparece el homenajeado junto a la matriarca del clan, Monserrat Fontané.

Fresas con nata: la alucinante versión de Jordi Roca (que tú también puedes hacer en casa)

Conocidos chefs como Alberto Chicote, Sergi Arola, Ángel León o Paco Morales, entre otros, han mandado su más sentido pésame nada más conocer el terrible suceso. "Lo lamento muchísimo. Un abrazo enorme", les decía el popular presentador de programas como ¿Te lo vas a comer? o Pesadilla en la cocina. "Demostró su excelencia y conquistaba corazones", añadía por su parte el sumiller Josep Roca, abatido, en otra emotiva publicación.

El bonito homenaje de Joan Roca a su madre, página a página

Fundado en 1986 y especializado en platos de la gastronomía tradicional catalana, el Celler dispone de dos menús a elegir que van de los 190 euros a los 225 €, precio que asciende a los 300 si se desea un maridaje de vinos. Ahí, Daniel desempeñaba su labor con gran brillantez, aunque no fue su único logro a lo largo de una carrera que comenzó con solo quince años. Tiempo atrás, fue también el impulsor del Maní de Sao Paulo, en Brasil, considerado el cuarto mejor restaurante de Latinoamérica.

Patricia Montero y Silvia Abril visitan El Celler de Can Roca en muy buena compañía