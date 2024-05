Amalia de Países Bajos recibirá la asignación pública de 1,5 millones de euros a la que renunció hace tres años

A sus 20 años, Amalia de Países Bajos va a ejercer como Princesa de manera más intensa y a comenzar con las obligaciones constitucionales a las que tiene que hacer frente como primera en la línea de sucesión al trono neerlandés y futura Reina. A partir del 1 de enero de 2025 comenzará a usar la asignación de 1,5 millones de euros anuales que le corresponden desde que cumplió la mayoría de edad, pero que hasta ahora no ha utilizado y que reembolsaba al Gobierno. Una retribución que servirá para sufragar los gastos derivados de su actividad institucional que contemplan una secretaría y un fondo para poder vivir y trabajar de forma independiente. Es la primera heredera de Europa que ha pedido este dinero, ya que el resto aún tienen actos oficiales testimoniales y están centrados en su formación.

En una carta que ha enviado al primer ministro holandés, Mark Rutte, la princesa de Orange ha manifestado que “con el paso del tiempo y después de circunstancias sorprendentes (las graves amenazas por parte de la mafia que la obligaron a vivir recluida en Palacio y después en Madrid) ahora es previsible que tendré que tener en cuenta gastos de personal y materiales para poder desempeñar mi cargo de forma autónoma e independiente, incluida una secretaría y reservas para vivir y trabajar”. A pesar de esta reclamación, seguirá sin tener disponible una partida hasta que termine sus estudios de Política, Economía, Derecho y Psicología que estudia en la Universidad de Ámsterdam.

Desde que cumplió la mayoría de edad a finales de 2021, Amalia de Países Bajos tenía derecho a esta prestación, pero en una misiva que envió al Gobierno anunció que reembolsaría este dinero. “Esto me resulta incómodo, ya que tengo poco que ofrecer a cambio y otros estudiantes lo están pasando mucho peor en estos tiempos de pandemia”. Sin embargo, y aunque sigue estudiando, ahora tiene muchos más actos y ya se encuentra instalada en su país natal después de haber estado en 2023 en Madrid, donde continuó con sus estudios en la Universidad de Ámsterdam. En nuestro país encontró la libertad y la seguridad para vivir como una chica de su edad sin temor a ser secuestrada. Aunque la amenaza contra la Princesa no ha desaparecido, ahora puede vivir y estudiar en Ámsterdam como era su sueño y no permanecer recluida en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya, residencia de la Familia Real.

De la carta de Amalia de Orange al primer ministro Rutte se deduce que a partir del próximo año tendrá un secretario privado que la ayudará en sus funciones. La prensa holandesa apunta el nombre de Eveline van den Bent, una gran confidente de la heredera y sus dos hermanas, pues fue niñera de la Casa Real y ahora ejerce como secretaria privada de los Reyes. Se ha convertido en la sombra de la heredera cuando esta aparece en público y viajó al Caribe, en el viaje de presentación de la primogénita de los Reyes. También es fija en el Día del Rey. En la biografía autorizada que escribió Claudia de Breij sobre Amalia, la Princesa dijo sobre van den Bent que “ella nos conoce bastante bien. Sabe lo que me gusta y se da cuenta cuando estoy cansada de una sesión de fotos”.

Los pasos hacia su independencia que dio su padre

Si sigue los pasos de su padre, el rey Guillermo, es posible que con la asignación que empezará a cobrar en 2025, Amalia ahorre para comprarse una casa después de finalizar sus estudios universitarios y desde la que establecerá su oficina. El monarca compró una propiedad a su abuela en La Haya, la princesa Juliana, después de licenciarse en Historia. En esa vivienda, junto al palacio Noordeinde, Guillermo de Países Bajos vivió primero solo y después con su mujer Máxima, hasta que se mudaron en 2003 a la villa Eikenhorst en Wassennar. En total, la princesa ha devuelto a las arcas públicas más de 5,5 millones de euros desde que cumplió los 18 años.

Lo cierto es que la Princesa está compaginando su agenda universitaria con una vida institucional cada vez mayor. El pasado abril debutó en una cena de gala durante el viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia por tierras neerlandesas, algo que todavía no han hecho otros futuros soberanos. También ha representado a su país en diferentes actos internacionales como la recepción en el Palacio de Buckingham que Carlos III ofreció en la víspera de su coronación, las fiestas de cumpleaños de otros príncipes herederos o la boda real de Hussein de Jordania y Rajwa.