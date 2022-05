La princesa Amalia estudiará en la Universidad de Ámstendam y vivirá con algunos compañeros

Amalia de Países Bajos está a punto de embarcarse en un nuevo reto vital. La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima tiene nuevos planes tras disfrutar de un año sabático. La Casa Real ha informado que el próximo curso, la heredera al trono, de 18 años, comenzará en la Universidad de Amsterdam la licenciatura de Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE). El acceso a la carrera ha estado precedido de un proceso de solicitud y selección que la Princesa realizó el año pasado.

La Princesa de Orange, que actualmente vive en el Palacio de Huis ten Bosch de La Haya con sus padres y su hermana pequeña -la princesa Alexia estudia en el mismo internado de Gales que la princesa Leonor-, se mudará en esta nueva etapa universitaria a Amsterdam y compartirá alojamiento con algunos de sus compañeros de estudio, puesto que Amsterdan y La Haya se encuentran a una distancia de 64 kilómetros.

A pesar de estar llamada en un futuro a ocupar el trono de su país, la Casa Real considera que su formación universitaria se enclava dentro del ámbito privado. Los Reyes siempre han querido que sus hijas tuvieran una infancia y una adolescencia lo más normal posible y por eso han sido muy contados los actos en los que han participado de manera pública.

Aunque siempre ha estado de lo más protegida, en los últimos meses hemos podido conocer un poco más de esta royal gracias a que con motivo de su 18 cumpleaños, que tuvo lugar en diciembre de 2021, se publicó una autobiografía autorizada en la que Amalia de Países Bajos mostraba la parcela más íntima de su vida. En el libro Amalia, que se basa en una serie de conversaciones que la heredera tuvo con Claudia Breij, se cuenta que de niña acudió a un psicólogo infantil y que en la actualidad a veces suele recurrir a un terapeuta cuando se ve sobrepasada. “No creo que deba ser un asunto tabú y no hay ningún problema en reconocerlo en público. A veces todo se vuelve demasiado para mí: la escuela, los amigos… Si lo necesito concierto una cita, me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para todo el mes”. En la publicación biográfica, Amalia también habló sobre el amor. “Si el hombre que me apoya, a quien amo, con quien quiero pasar mi vida no recibe la aprobación del Parlamento, entonces tendremos que ver qué hago. No puedo elegir a expensas de mí misma”, dijo.

En los últimos meses, Amalia, que ha reconocido públicamente que “no hay escuela para ser Reina” ha ingresado en el Consejo de Estado, coincidiendo con su mayoría de edad y más recientemente, el pasado abril, participó con sus hermanas y sus padres en las celebraciones públicas por el cumpleaños del monarca. La Princesa es una digna sucesora en cuestiones de estilo de su madre. Le gustan los tacones, la manicura en tonos rojos oscuros y las joyas. “Me encantan las tiaras. Muéstrame una y sabré de dónde viene. Puedo reconocer todas las tiaras de Europa (...) Solía ponerme las de mi madre. Si había una en su tocar, de inmediato la tenía directamente en mi cabeza”, dijo a la revista holandesa Beau Monde.