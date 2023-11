El motivo por el que Gerard Piqué no acudió a los Ondas... y tiene que ver con sus hijos Pese a que la Kings League recibió el premio al Mejor programa de entretenimiento, el exfutbolista no acudió a recoger el galardón

La Kings League no para de dar alegrías a Gerard Piqué. Acaban de recibir el premio Ondas al Mejor programa de entretenimiento, un galardón que el equipo ha recogido en la gala celebrada este miércoles en Madrid. "Premio Ondas 2023. No tengo palabras", declaró Piqué al recibir la noticia hace unas semanas, notablemente emocionado. Sin embargo, el exfutbolista no ha acudido a la ceremonia. ¿Por qué? Sus compañeros han aclarado el motivo, que tiene que ver con sus hijos, quienes están de vacaciones hasta el próximo lunes (por la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos) y acompañaron recientemente a su madre, Shakira, a los Grammy en Sevilla. Dale al play y no te lo pierdas.

