¿Han roto Bad Bunny y Kendall Jenner?

Bad Bunny y Kendall Jenner formaban unas de las parejas más atractivas de 2023, pero podrían haber dejado de serlo. Desde que se confirmara su romance en la gala MET de Nueva York, han planeado rumores de ruptura sobre su relación. Sin embargo, el último post de la hermana de Kim Kardashian ha despertado ciertas dudas de si siguen o no juntos. "Lo que está destinado para mi, simplemente me encontrará", es el enigmático mensaje que ha publicado la modelo junto a la imagen de una nostálgica puesta de sol.

Si bien no ha querido dar más detalles, algunos de sus fans se han aventurado a desvelar el contenido de sus palabras. "Suena como una publicación de ruptura" y "ella y Bad Bunny rompieron" han sido algunos de los comentarios de sus seguidores que ven este post como el final de su relación. Lo cierto es que el representante de la modelo no han querido hacer comentarios acerca de lo sucedido.

La última vez que les vimos justos fue el pasado 29 de octubre cuando salieron juntos a desayunar en Beverly Hills y de la fiesta de Halloween que organizó la modelo en la que se disfrazó de Marilyn Monroe y el rapero iba vestido de traje. La pareja siempre ha tratado de llevar su relación en privado desde que se conociera que salían juntos desde el pasado mes de febrero.

El rapero, de 29 años, dejó claro que no le debía a nadie una explicación sobre su historia de amor con la modelo, de 28. "No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", señaló a la revista Vanity Fair. "Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie", dijo alto y claro después de que a principios del mes de octubre la modelo y el artista se hicieran virales gracias como imagen de la última campaña de la colección de viaje de Gucci.

Ahora el cantante puertorriqueño es una de las estrellas de los Grammy Latinos en Sevilla tras haber logrado cinco nominaciones a los premios más importantes de la música latina. Sus seguidores aún así no pierden la esperanza de ver a la pareja pasear su amor por la alfombra roja del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Hasta ahora no han posado en una alfombra roja, y quizá esta será una magnífica oportunidad para demostrar al mundo si siguen o no juntos.