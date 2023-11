El bebé de Patricia Pardo 'se cuela' en la tertulia de su programa de televisión

Patricia Pardo, de 40 años, afronta la recta final de su embarazo sin dejar de cumplir con sus compromisos profesionales. Cada día la gallega aparece en el programa Vamos a ver de las mañanas de Mediaset, donde en ocasiones da algún detalle acerca de cómo está viviendo su próxima maternidad y el bebé que viene en camino. De hecho en uno de los últimos programas se coló de nuevo su pequeño, que se convirtió en protagonista involuntario de la tertulia que mantenían los colaboradores en la mesa de actualidad. Fue el doctor Miguel Ángel Gaona, que se sentaba al lado de Patricia, quien comentó que el bebé no para de moverse. “En esta mesa somos seis y este niño está moviéndose todo el rato. Los telespectadores no lo verán en casa, pero va a salir corriendo en cualquier momento” dijo con simpatía.

La presentadora reiteraba las palabras de su compañero y bromeaba con que puede ser debido a que no está descansando. “Será por lo bien que dormimos por las noches” contaba. Patricia hablaba hace unos días del hijo que espera con el también presentador Christian Gálvez, de 43 años, con quien se casó en secreto en el verano de 2022. “Estoy de siete meses y medio” contó. “Tenemos varias opciones para el nombre, pero hasta que no le veamos la carita…”. La pareja espera un niño, el tercer hijo para Patricia que tiene dos niñas de un matrimonio anterior, Aurora (7) y Sofía (4).

Las que están a punto de convertirse en hermanas mayores están contentísimas con la llegada de este niño a la familia, hasta el punto de que quieren incluso colaborar en la búsqueda del nombre. “Mis hijas quieren Carlos de toda la vida, ¡están obsesionadas con Carlos! Lo siento, hijas, pero me parece que Carlos no, no lo veo", dijo en una ocasión. Patricia atraviesa un gran momento personal junto a Gálvez. “Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo" ha dicho.

La pareja, que siempre se ha mostrado natural y nunca ha escondido su relación, sí que ha optado por la discreción y la prudencia. Es por eso que el 29 de julio de 2022, cinco meses después de que se hiciera público su romance (que había comenzado meses antes), se convirtieron en marido y mujer en una boda íntima que anunciaron en su primer aniversario, cuando contaron que muy pronto serán uno más en casa. Profesionalmente atraviesa una etapa estable al frente de una de las secciones del espacio Vamos a ver, que ha sustituido en la parrilla a El programa de Ana Rosa y en el que comparte su labor con Joaquín Prat.