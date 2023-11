El actor Lukas Gage (The White Lotus) se separa del peluquero de Kim Kardashian seis meses después de su boda Tras casarse en abril, el protagonista de 'You' y el reconocido estilista han decidido poner punto y final a su matrimonio

Pensaban que se prometían amor eterno, sin embargo, su historia no ha tenido final feliz. El actor Lukas Gage (28 años) y el estilista Chris Appleton (40) han decidido separarse seis meses después de darse el 'sí, quiero' en una boda que celebraron por sorpresa en Las Vegas. El peluquero de Kim Kardashian fue el que dio el primer paso y presentó los papeles de divorcio citando "diferencias irreconciliables".

Ruptura inesperada

Según la información a la que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, todo sucedió el pasado viernes 10 de noviembre. No fue una decisión fácil para Chris, pero hizo todo lo posible para que el matrimonio funcionara. El reconocido estilista de las celebrities cree que ha tomado "la mejor decisión para su futuro" y ahora queda resolver su ruptura siguiendo lo que pactaron en su acuerdo prenupcial.

Su separación ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que nada hacía presagiar que su matrimonio iba a terminar. Durante estas últimas semanas, la pareja había tenido una agenda muy apretada y acudieron a diferentes fiestas, presentaciones, galas... mostrándose muy cómplices y unidos. Chris y Lukas celebraron juntos Halloween y la última vez que les vimos en un acto público fue el pasado 10 de octubre, cuando fueron fotografiados saliendo por separado del restaurante Craig en West Hollywood (California).

Su boda en Las Vegas

Appleton se casó con Gage el pasado 22 de abril en una íntima ceremonia que tuvo lugar en la Little White Chapel de Las Vegas, donde se han casado parejas tan conocidas como Kourtney Kardashian y Travis Barker, Joe Jonas y Sophie Turner, Bruce Willis y Demi Moore o Frank Sinatra y Mia Farrow. Tan solo estuvieron presentes seis testigos, entre los que se encontraba su gran amiga Kim Kardashian, y contó con la actuación de Shania Twain, que interpretó su éxito You're Still the One.

De hecho, su boda aparece en uno de los capítulos del programa The Kardashians. En el reality puede verse cómo Chris le pide a Kim que sea la encargada de oficiar su ceremonia y ella bromea al decirle si está seguro de eso, recordándole que ha estado casada y divorciada tres veces. La empresaria finalmente accedió y no pudo evitar emocionarse al acompañar a su gran amigo y peluquero en su gran día.

