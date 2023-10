Kourtney Kardashian felicita a su hermana Kim en su 43 cumpleaños, a pesar de sus diferencias

Juntas han protagonizado algunos de los momentos más polémicos e incómodos del reality sobre sus vidas The Kardashians, pero ahora, a pesar de sus constantes peleas y conflictos, Kourtney Kardashian ha felicitado a su hermana Kim en su 43 cumpleaños. La sociality celebró su fiesta el pasado 21 de octubre con una cena a la que asistieron algunas de sus más cercanas amigas, entre ellas Lauren Sanchez, la prometida de Jeff Bezos, pero llamó la atención la ausencia de Kourtney, su hermana mayor.

La verdadera razón por la que Kourtney no asistió a la fiesta de cumpleaños de Kim

La esposa del músico Travis Barker está en la recta final de su embarazo. Su gestación ha pasado por algunas complicaciones, así que ahora mismo la futura mamá debe hacer todo el reposo posible. Sin embargo, la hija mayor de Kris Jenner no dejó pasar la oportunidad y a través de su perfil público felicitó a su hermana Kim: reconoció que sus peleas y diferencias son tan sólo parte de su relación de hermanas y que éstas no significan que no se quieran o que no estén pendientes una de la otra.

Un embarazo lleno de restricciones

Tal y como ha revelado, durante el primer trimestre renunció a practicar actividades físicas, o a montar en avión para sus traslados, algo que cambió drásticamente en el segundo trimestre, cuando ya "pude hacer cualquier cosa", y que vuelve a ocurrir ahora, en esta fase final en la que ver la carita de su niño está a la vuelta de la esquina: "He vuelto a tener todas las restricciones", y añadió que tuvo que someterse a varios tratamientos de fecundación in vitro para concebir al pequeño, una complicada fase que visibilizó en el reality show Keeping up with the Kardashian. "Cuando tenía 38 o 39 años todo el mundo me intentó convencer para que congelase óvulos. Ninguno de ellos consiguió convertirse en embrión una vez fecundados. Congelar los óvulos no te garantiza nada. Es un malentendido, la gente lo hace pensando que es una especie de red de seguridad, pero no es así”, comentó.

"Peleas de hermanas"

La mayor del clan escribió las siguientes palabras: “Feliz cumpleaños a mi primera hermana. Gracias por todos esos años dándote órdenes y por escuchar todas mis ideas locas”. “La gente piensa que las peleas que han visto en la televisión son malas”, señaló la mayor de las Kardashian y añadió que “si tan sólo pudieran presenciar los jalones de pelo y las veces que nos hemos enterrado las uñas... las alegrías de la hermandad”, escribió Kourtney con un tono de ironía. Y sin embargo, dejó claro el cariño que siente y le une a Kim Kardashian afirmando: “Te amo profundamente por siempre y para siempre. Que Dios bendiga este año con amor, felicidad y alegría abundante”, concluyó Kourtney Kardashian.