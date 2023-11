El día que la reina Letizia salvó el trabajo de Adriana Abenia y su comentario la última vez que se vieron La presentadora tiene un gran cariño a la esposa de Felipe VI y considera que no sería lo que es 'si no fuera por ella'

De su etapa como reportera, Adriana Abenia (39) guarda inmejorables recuerdos y anécdotas que han marcado su historia, de la que habla en La vida ahora, el libro autobiográfico que publicó el pasado mes de octubre y en el que se desnuda emocionalmente para contar cómo ha sanado sus heridas. Algunos de los momentos más curiosos los vivió cubriendo la información de la Casa Real, una etapa en la que logró forjar una buena relación con la reina Letizia gracias a su espontaneidad y su sentido del humor. Uno de los instantes que más recuerda fue el día en el que pudo salvar su trabajo gracias a la inesperada advertencia de la esposa de Felipe VI.

La presentadora aragonesa, que está a punto de cumplir ocho años de matrimonio con Sergio Abad, con el que tiene una niña llamada Luna (5), recuerda que un día se despistó mientras estaba esperando la llegada de la Reina, entonces princesa de Asturias, a un acto. "Ella iba en su coche oscuro y yo estaba a por uvas con mi cámara hablando de sabe Dios qué. Bajó la ventanilla y me dijo: Adriana, que estoy aquí, que te lo vas a perder. Gracias a eso pudimos salvar la pieza", ha recordado ante las cámaras de Europa Press.

Adriana guarda un gran cariño a la reina Letizia, de la que destaca lo bien que se portó siempre con ella y la conexión que lograron tener. "Tuvimos una relación super especial, yo podía fardar de que era mi mejor amiga", ha dicho entre risas. Echando la vista atrás, considera que el origen de este entendimiento pudo deberse a la naturalidad con la que ella trataba a la Familia Real, muchas veces sin tener en cuenta los estrictos protocolos: "Se me olvidaba tratarlos de usted, pero creo que agradecieron esa dosis de naturalidad de alguien que estaba recién llegada a la televisión e iba un poco a lo suyo".

Al hacer balance de su carrera, lo tiene claro: "Adriana Abenia no sería lo que es si no fuera por ella". Sostiene la gran generosidad que doña Letizia mostró siempre con ella y lo extiende a toda la Casa Real, que siempre le brindó ayuda a pesar de que no tenía en cuenta las reglas. "Me la jugué en el sentido de que me salté las reglas. La llamaba a gritos, pero lo hacía desde la inocencia. Entonces era una niña, quería hacer algo diferente y ella lo acogió de buen grado".

Su última conversación y la fecha para el reencuentro

Será el próximo 21 de noviembre, durante una gala de premios, cuando se producirá el reencuentro entre la Reina y la presentadora, quien le ha hecho llegar al Palacio de La Zarzuela su libro para que pueda leer la impactante confesión que hace a lo largo de 288 páginas. Abenia tiene claro que en esa velada se acercará a saludar a doña Letizia y compartirán charla durante algunos instantes. "Me atenderá seguro porque es super educada, una grandísima relaciones públicas, a ver qué me cuenta", ha explicado. La última vez que se vieron fue en 2015, y aunque Adriana ya no cubría actos de la Familia Real sí recuerda que habló con la esposa del monarca, quien le dijo al despedirse: "dale un beso a Sergio".