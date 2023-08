Las impactantes imágenes de Adriana Abenia tras sufrir un accidente doméstico y acabar en el hospital

Adriana Abenia ha vivido en sus propias carnes un susto de esos que no se olvidan fácilmente y, de hecho, parece que quedará marcado en su piel por mucho tiempo. La comunicadora de 39 años contaba el desafortunado accidente doméstico que había sufrido al "cortarme la muñeca con un plato de cerámica en casa", señaló primero en su perfil público. No se trataba en este caso de una pequeña incisión sin gravedad, sino que el suceso le obligó a acudir de urgencia al hospital.

Tras ser atendida en el Hospital Universitario La Paz de la capital, la presentadora quiso transmitir su más sincero agradecimiento a los sanitarios por "el cariño, la rapidez y la tranquilidad que han intentado transmitirme" desde un principio. Explica la conductora de Callejeando en Telemadrid que "tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz… ¡y de mucha suerte!", relata con el humor y simpatía que le caracteriza.

Adriana se fotografiaba entonces desde el centro médico para mostrar su mano y parte del antebrazo vendado, apoyado sobre una camiseta blanca de tirantes donde había algunos restos de sangre. La imagen de por sí llamaba la atención y ha generado preocupación entre sus seguidores, más aún cuando Abenia compartía otra instantánea en la que se pueden observar claramente las secuelas que le he dejado este aparatoso infortunio en la cocina de su hogar.

"Atención: No veáis mi siguiente 'story' si sois aprensivos. Os paso la foto para que me mintáis y me digáis que quedará bien", advertía ella misma sobre la instantánea que publicaba, pero nunca sin perder la sonrisa ya que se ha tomado esto con mucha filosofía. "¡Os quiero dar las gracias a todos por vuestros mensajes. Me duele la mano y por eso me cuesta escribir. La he liado de la manera más tonta, menos mal que mi nuevo libro La vida ahora ya estaba escrito. Por lo pelos", añade sobre su estado actual.

Compañeros y amigos de la presentadora zaragozana han querido transmitirle su aliento y cariño después de lo acontecido, como es el caso de Anne Igartiburu: "¡Ay amiga! ¡Eres muy fuerte! ¡Ánimo!", le decía la conductora de TVE. "Vaya susto. Qué bien te tomas las cosas… Un besazo", señalaba la actriz Nerea Garmendia. "Niña, lo importante es que estás bien", ha comentado Bibiana Fernández. "¡Dios mío, Adriana! Cuídate, cariño", decía por su parte la modelo Marisa Jara.

Un día después, la afectada ha narrado al detalle los hechos y "fue de lo más absurdo que os podéis imaginar", subraya. "Estaba tirando el brócoli con patata que se había dejado Luna en el plato", señala en relación a su hija de cinco años. "La basura está debajo del fregadero y, al alzar el plato, calculé mal y se rompió por la mitad. Pero yo no me di cuenta, fui a cogerlo y eso hizo que me cortara", ha explicado.

Tras ello, "la reacción de Sergio fue muy rápida", dice sobre su marido y padre de su niña, que se ha convertido en su mejor enfermero. "Me puso unos puntos de aproximación que teníamos en casa, los he estrenado yo y en cinco minutos estábamos en La Paz", añade en alusión a esta útil protección de emergencia para el cierre de heridas. "Ayer me hice la primera cura. Me encerré en el baño y cerré el pestillo para que no entrara" su pequeña y "se llevara las manos a la cabeza", pero "parece que esto está bien amarrado", concluía.

