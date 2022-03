Adriana Abenia explica cómo se encuentra tras ser operada de 'un bulto sospechoso en el pecho'

Hace apenas cinco días Adriana Abenia sorprendía a sus seguidores al anunciar que había tenido que ser operada de "un bulto sospechoso en el pecho". Después de ser intervenida con éxito, la colaboradora de Espejo Público ha querido compartir con sus seguidores como está yendo su recuperación. "No hay mejor sitio para recuperarse que cerca del mar. Gracias a todos", ha señalado Adriana Abenia junto a una fotografía en la que se la ve caminando en albornoz junto a la piscina de un hotel.

-El enorme susto que se ha llevado Adriana Abenia con su hija Luna

VER GALERÍA

Abenia ha viajado a Sitges con su marido, Sergio Abad, al que ella llama cariñosamente "su enfermero". La presentadora ha aprovechado estos días para descansar y recuperarse antes de regresar al trabajo, pero también para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus seguidores. "Sin duda no es mi mejor foto, pero después de unos días respirando sal, durmiendo como una niña y caminando mucho más de lo que esperaba, me pedíais una foto sonriendo y aquí la tenéis", señala Adriana, que luce una amplia sonrisa después de los momentos complicados que le ha tocado vivir y en la foto todavía lleva el vendaje post-operatorio.

-El divertido momento de la hija de Adriana Abenia en los charcos ¡con final inesperado!

- Adriana Abenia rompe a llorar por la situación de su abuela en una residencia

Después de días llenos de nervios e incertidumbre, Abenia respira aliviada tras el éxito de la intervención, que tuvo lugar en el hospital IM Clinic. "No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito", explicaba hace unos días junto a una fotografía en la que aparecía cabizbaja sentada sobre la cama del hospital. Entonces recordaba la importancia de la detección temprana para poder atajar cuanto antes y con éxito, como ha sido su caso, estas los posibles tumores o "bultos sospechosos". "Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos", recalcó.

VER GALERÍA

El matrimonio ha recargado pilas durante su escapada, mientras que su hija de dos años se ha quedado en Madrid al cuidado de sus abuelos. "Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos", le dice a su pequeña. Para su pareja solo tiene palabras de admiración: "Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar". Adriana Abenia y Sergio Abad muy pronto celebraran su quinto aniversario de boda. La revista ¡HOLA! fue testigo del original enlace de la pareja, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2015 en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Adriana causó sensación con un look de novia muy poco convencional, decantándose por una preciosa falda larga de tul de color melocotón combinada con una cazadora de cuero negra con cremalleras, y juró amor eterno al que ha sido su pareja desde los 15 años.

-¿Quiere volver a ser mamá? Adriana Abenia lo tiene claro

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.