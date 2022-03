Adriana Abenia, operada de 'un bulto sospechoso' en el pecho

Adriana Abenia se ha llevado un buen susto que, afortunadamente, ha tenido un final feliz. Después de detectarle "un bulto sospechoso" en un pecho, ha tenido que someterse a una operación para extirpárselo, un paso por el quirófano que ha aprovechado para hacerse un pequeño retoque estético, tal y como ella misma cuenta. La presentadora zaragozana ha contado con todo lujo de detalles cómo se encuentra y ha agradecido al personal médico su labor y a su marido, Sergio Abad, el apoyo y cariño en estos difíciles momentos.

"No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito", ha relatado junto a una fotografía en la que aparece cabizbaja sentada sobre la cama del hospital, a cuyo personal no ha dudado en mandar un mensaje de agradecimiento por su "cariño y profesionalidad", así como a su cirijando, Ivan Mañero, "por ayudarme a enfrentarme a ese momento que tanto miedo me daba y dar color a un quirófano".

También ha recordado la importancia de la detección temprana para poder atajar cuanto antes y con éxito, como ha sido su caso, estas los posibles tumores o "bultos sospechosos". "Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos", ha recalcado. Las palabras más sentidas, no obstante, han sido para su marido y su hija Luna, de dos años: "Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte jugar contigo, cuida de los abuelos". La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo por parte de muchos compañeros y rostros conocidos, como Tania Llasera, que la ha dicho: "Fuerza y enhorabuena por ser tan transaparente" o Raquel Sánchez Silva, que la ha animado a "cuidarse mucho". También Anne Igartiburu le ha recoradado: "Amiga, eres luz y alegría siempre. Un beso en tu frente".

Por su parte, Sergio Abad le ha dedicado un corazón con el que sobraban las palabras. El cariño de su familia ha sido fundamental para Adriana, que está totalmente volcada en los suyos. Recientemente, compartía su preocupación por la salud de su abuela en el programa Espejo Público, donde colabora. "Está mal, muy mal. No quiero hablar del tema. Está mal. Lo único que pretendo es que las residencias se pongan las pilas", decía en agosto entre lágrimas sobre la situación de su abuela, que se encuentra ingresada en una residencia en Zaragona.

