Adriana Abenia confiesa cuál fue la grave enfermedad que le apartó de la televisión

Adriana Abenia acaba de hacer unas sorprendentes declaraciones en el programa Fiesta presentado por Emma García en Telecinco. La presentadora ha explicado cuál fue la grave enfermedad que le detectaron en el año 2010 y que le obligó a apartarse de la televisión durante un tiempo, en plena cima de su éxito televisivo: "Me hice una resonancia cerebral que me dio un diagnostico terrible para una persona joven. Tenía que haber parado, pero continué", han sido las palabras de la modelo. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

