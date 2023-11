El motivo por el que Risto Mejide ha estallado y que tiene que ver con su novia Natalia Almarcha

Risto Mejide y Natalia Almarcha se dieron una tercera oportunidad a finales de septiembre. Desde entonces, su relación ha dejado de ser tan discreta y se dedican mensajes de amor en sus redes sociales. "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad", publicó Risto el pasado 27 de octubre con motivo del 28 cumpleaños de su chica. Natalia, por su parte, le dio las gracias hace unos días a su novio por su apoyo incondicional en la apertura de su farmacia. "Gracias, cariño, por respetar que quiera ser autosuficiente, por aguantarme más que nadie el estrés de los últimos meses y todos mis bajones, que tiene tela que el optimista de los dos seas tú. Por hacerme compañía tantas noches de guardia a través del teléfono. Por no dejar nunca que abandonase mi sueño".

Precisamente, ha sido la apertura de la farmacia de Natalia lo que ha llevado a Risto a pronunciarse. El publicista ha estallado ante los mensajes que ha recibido en los que se insinúa que ha sido él quien ha comprado este negocio. "¿Risto, le compraste la farmacia a tu novia?", le pregunta una seguidora. Inmediatamente después, comienza a insultarle y vuelve a insistir: "Tú tienes una hija, ¿te gustaría que se encontrara con un tipo como tú dentro de unos años? Asco como compras a las personas".

Ante comentarios como este, el presentador ha alzado la voz para dejar claro que él no ha invertido ni un euro en el negocio de su novia. "No tengo por qué contestar a nadie, pero contigo haré una excepción, ya verás cuando descrubras que no he puesto ni un euro en su farmacia. Igual la puedes invitar a tus cursos de coaching de farmacia para descubrirte que hay mujeres que no necesitan el apoyo económico de ningún hombre para progresar y salir adelante. Igual la que necesita un coaching por su parte eres tú", le ha respondido.

Después de esta aclaración, Risto ha bromeado compartiendo una foto desde la farmacia que su novia ha abierto en la localidad valenciana de Náquera. "He venido de incógnito para ver si me dejan invertir. ¿Aquí quién da la vez?", ha escrito.

Tras su separación de Laura Escanes, Risto se enamoró de la joven farmacéutica. "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", confirmó el pasado mes de marzo en el programa Focus, de Cuatro. "Cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, que es su anonimato. Tiene su propia carrera, tiene su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido desde hace muchos años por decisión propia", añadió.

Desde entonces, su relación ha estado llena de idas y venidas. Han roto hasta en dos ocasiones, pero ahora son la viva imagen de la felicidad y se rumorea que Risto estaría dispuesto a pedirle matrimonio a su chica.