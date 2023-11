De la cita típica española con Tsitsipás a su inminente regreso a las pistas: Paula Badosa llega a Sevilla con un gran reto

Cuatro meses han pasado desde la última vez que vimos a Paula Badosa en pista. Cuatro meses de incertidumbre y centrada en su recuperación de la lesión dorsal que sufrió en Wimbledon ante la ucraniana Kostyuk, un enfrentamiento que no pudo completar y tras el que anunció que colgaba la raqueta hasta 2024. Una despedida que cayó como un jarro de agua fría entre sus admiradores, pero que culmina antes de lo esperado, pues la catalana nacida en la Gran Manzana regresa al circuito este mes de noviembre con motivo de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge, torneo que acoge La Cartuja de Sevilla entre el 7 y el 12 de noviembre. A falta de poco más de veinticuatro horas para que la pareja de Stéfanos Tsitsipás debute contra Canadá a las 16:00 horas del miércoles día 8 en calidad líder de la selección española, que ejerce como anfitriona de este gran evento del tenis femenino, la deportista está exprimiendo al máximo los momentos previos.

Su regreso, tras una temporada de aprendizajes

Acompañada por las once jugadoras que componen la formación nacional capitaneada por Anabel Medina, Paula Badosa ha aterrizado en la ciudad hispalense arropada por su inseparable novio, que vivirá en primera fila este instante tan señalado en la trayectoria de la estrella del deporte blanco que precederá al otro rival del equipo en el grupo C, Polonia, con el que se medirá el viernes. A falta de poco más de una semana para que sople las velas de su 26º cumpleaños, un aniversario que festejará tres días después de la conclusión del campeonato, ya cuenta las horas para su reaparición deportiva, que llega tras una temporada marcada por la perspectiva que le ha ofrecido su ausencia, así como por la visión realista y la capacidad de relativizar que ha desarrollado. "He echado mucho de menos el tenis porque amo competir y es mi vida, pero no lo es todo. Es bueno conocerse a una misma, he hecho otras cosas, he aprendido a ser paciente y he disfrutado de este tiempo", ha expresado en la rueda de prensa previa a los encuentros que ha ofrecido el conjunto español este primer lunes de mes.

Un desayuno muy español con Tsitsipás

Para Paula, este ha sido "un largo viaje en el que aprendí muchas cosas", una fase nada fácil pero con la que ha crecido en otros planos más allá del deportivo y en la que ha contado con el incontestable apoyo de Tsitsipás, con quien ha disfrutado de un divertido plan típico español en su llegada a la urbe bañada por el Guadalquivir: un apetecible desayuno de porras con chocolate caliente. "Desayunamos bien y disfrutamos un poquito de la ciudad, que es hermosa", ha admitido ante los allí presentes, a quienes ha hablado sobre la importancia de tener tiempo de desconexión antes de comenzar los entrenamientos. "Esto no podía faltar", ha escrito en su perfil social, donde ha compartido dos imágenes de este encantador instante, en el que ambos tenistas aparecen exultantes degustando esta elaboración de origen español.

Un exigente reto deportivo que afronta ilusionada

Tal y como ha expresado la actual número 67 del mundo, este regreso tan inesperado como deseado se ha dado por una serie de factores que se han alineado: se encuentra "bien, sin dolores" y para ella es "muy especial jugar delante del público español": "Saber que este torneo se jugaba en España ha sido una motivación extra", ha reconocido, razón por la que, desde que supo que se disputaría en noviembre, aceleró en la medida de lo posible su mejoría para llegar a tiempo, un exigente reto que está a punto de materializarse. "Tenía este objetivo muy claro, quería representar a mi país, que siempre me hace muchísima ilusión, y más si se hace en casa", ha subrayado. Todo, de la mano de sus compañeras, tenistas "que tienen cosas especiales y diferentes, y a mí eso también me ayuda mucho".

Ahora empieza la cuenta atrás para volver a ver a Paula ofreciendo su máximo nivel en la competición en la que las españolas tratarán de proclamarse como el mejor combinado de la actualidad del tenis. Por su parte, Tsitsipás podrá alentar a Paula y a sus compañeras hasta el final, pues no será hasta el día 12 cuando ponga rumbo a Turín para disputar la Copa de Maestros e intentar alzarse con el título que ya levantó en 2021.

