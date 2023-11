¿Están embarazados Robert Pattinson y Suki Waterhouse? Las pistas que indican que la pareja podría esperar su primer hijo

La historia de amor entre el actor Robert Pattinson y la modelo Suki Waterhouse parece ir viento en popa. Su romance comenzó en 2018, pero se han mostrado juntos públicamente en contados eventos, ya que ambos son muy celosos con todo lo que rodea a su vida privada. Desde hace tiempo se habla de que la pareja quería ampliar la familia, pero ahora, han saltado todas las alarmas tras unas fotografías en las que aparentemente, la actriz luce tripita de embarazada, mientras disfruta de un agradable paseo con su pareja Los Ángeles.

A penas dos semanas después de que posasen muy enamorados en una gala Annual GO celebrada en Citizen Newsen Los Ángeles, el Daily Mail ha publicado unas imágenes de la pareja, en la que aparecen vestido con ropa cómoda de deporte y en la que se puede vislumbrar una barriguita de embarazada en la modelo de 31 años. Según el citado medio, los actores estarían esperando su primer hijo y podría tratarse de un embarazo de muy pocas semanas. De momento, ninguno de los dos ha hecho ningún anuncio ni ha confirmado las especulaciones sobre un posible embarazo.

A pesar de ser muy reservados con su vida privada, Suki Waterhouse desveló hace unos días en una nueva entrevista en el programa de Apple, Driven Minds: A Type 7 Podcast, presentado por Gillian Sagansky, de la posibilidad de tener hijos, aunque tal y como afirmó, no cree que "tuviera cuatro" hijos nunca. Durante la charla con la presentadora, la modelo y actriz también explicó cómo conoció al protagonista de Crepúsculo, justo cuando no esperaba enamorarse porque había sufrido varias decepciones amorosas. Y es que, antes de que Pattinson llegara a su vida, la actriz tuvo que lidiar con innumerables personas que "simplemente te engañaban todo el tiempo", tal y como declaró.

Su historia de amor

Desde hace tiempo se habla de que Robert podría pedir la mano de Suki. De hecho, hace tres años se la vio con un anillo que confirmaría los rumores, aunque no fue la primera vez: ya en las navidades de 2019 se habló de planes de matrimonio. Lo que sí está claro es que ambos están en el mismo momento de sus vidas y que están disfrutando de cada instante juntos. Su relación salió a la luz en verano de 2018, cuando ¡HOLA! mostró las fotografías que confirmaban su noviazgo. El actor y la modelo fueron fotografiados en una romántica cita en la que no faltaron las risas, los abrazos y muchos besos tras el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again en el Electric Cinema de Notting Hill.

Así se conocía a la mujer que había robado el corazón el actor británico tras su ruptura con la artista FKA Twigs, con la que estuvo saliendo tres años. Otra de las relaciones más conocidas del actor fue con Kristen Stewart, su compañera de reparto en la citada serie de películas vampíricas. Por su parte, Suki Waterhouse recuperó la ilusión junto al intérprete tras su relación con el actor Diego Luna y su comentado noviazgo con Bradley Cooper. A pesar de que su relación comenzó hace cinco años, no se han mostrado juntos públicamente como pareja hasta principios de este año, cuando acudieron juntos a un evento de moda.

