Los cuatro años de amor de Robert Pattinson y Suki Waterhouse debutan en público entre miradas y caricias

Las pirámides de Egipto han sido el exótico escenario por el que han paseado los diseños de la conocida firma de moda Dior. Ha sido además el lugar elegido por Robert Pattinson y Suki Waterhouse para hacer su primera aparición pública como pareja, a pesar de que su relación sentimental se remonta a 2018. Cuatro años de amor discreto en los que la pareja ha preferido resguardar su historia de los eventos y es una lástima que hayan tardado tanto viendo estas últimas imágenes. Las instantáneas son la auténtica definición de lo que es estar enamorado. Suena a tópico, pero el rostro es una vez más el espejo del alma, y la de ambos está entregada por completo al otro. ¿Alguien lo duda?

Robert Pattinson, de estrella adolescente a superhéroe de moda

Kristen Stewart rompe su silencio y habla de su relación con Robert Pattinson

VER GALERÍA

En el juego de miradas de Robert y Suki se adivina la complicidad que les une, así como el buen momento que atraviesan. El atractivo actor, que tantos suspiros levantó en la saga vampírica Crepúsculo, la coge de la cintura, le acaricia la mano y deja que la modelo, de 30 años, apoye la cabeza sobre su hombro. Ella no deja de sonreir, un gesto que ilumina su cara, a su novio de 36 años, que no se separa de su lado. Junto a ellos había otros rostros conocidos como Naomi Campbell y Lewis Hamilton que no se perdieron la propuesta de la firma para el armario masculino del 2023.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque los rumores sobre un posible compromiso sobrevuelan la relación de Robert y Suki desde hace tiempo, por el momento no han dado pistas acerca de si darán el gran paso. De hecho, aunque sí que salen con naturalidad, no se prodigan en citas públicas y son más bien tímidos cuando se trata de hablar el uno del otro. En alguna ocasión Robert ha desvelado algunos detalles íntimos como el que le contó a Jimmy Kimmel a quien explicó que mientras veían la última entrega de Batman, película que él protagoniza, a Suki se le escapó alguna lágrima.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La relación de Pattinson y Waterhouse salió a la luz en verano de 2018, cuando ¡HOLA! mostró las fotografías que confirmaban su noviazgo. El actor y la modelo fueron fotografiados en una romántica cita en la que no faltaron las risas, los abrazos y muchos besos tras el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again en el Electric Cinema de Notting Hill. Así se conocía a la mujer que había robado el corazón el actor británico tras su ruptura con la artista FKA Twigs, con la que estuvo saliendo tres años. Otra de las relaciones más conocidas del actor fue con Kristen Stewart, su compañera de reparto en la citada serie de películas vampíricas. Por su parte, Suki Waterhouse recuperó la ilusión junto al intérprete tras su relación con el actor Diego Luna y su comentado noviazgo con Bradley Cooper.