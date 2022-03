Robert Pattinson y Suki Waterhouse celebran juntos la Navidad entre rumores de compromiso

Llega la Navidad y las buenas noticias. Robert Pattinson y Suki Waterhouse acaban se ser fotografiados de lo más cariñosos por las calles de Londres en medio de los rumores que apuntan a que podrían haberse comprometido. El actor de Crepúsculo y la expareja de Bradley Cooper siguen viento en popa con su relación, a pesar de que eran muchas las voces que no creían en su noviazgo. Cogidos de la mano y sin poder dejar de sonreír, la pareja paseó por el emblemático barrio de Notting Hill tras abandonar uno de los restaurantes de la zona donde disfrutaron de una cena junto a un grupo de amigos.

Gestos de cariño, risas y bromas se sucedieron durante su paseo nocturno de regreso a casa. Si algo llamó especialmente la atención en el paseo de estos dos enamorados fue que Suki tratara de evitar enseñar su mano izquierda que permanecía oculta bajo su manga. Quién sabe si la actriz lucía en su dedo el anillo que confirmaría la noticia de compromiso que sus fans tanto estarían esperando.

La actriz y modelo, de 27 años, desafió a las bajas temperaturas con un look informal de vaqueros, botas hasta la rodilla y gorra de béisbol en un intento de pasar desapercibida, mientras que Robert, de 33 años, también apostó por la sencillez y eligió una chaqueta con capucha, suéter y un pantalón chino mientras no soltaba el brazo de su chica.

A pesar de querer mantener su relación en la intimidad, la pareja ha dado un paso más y ha decidido dejar de esconderse. Sin importarles las miradas indiscretas o que pudieran ser fotografiados, juntos han protagonizados unas imágenes muy románticas. Fuentes cercanas aseguran que incluso Pattison disfrutará de estas navidades en la casa familiar de Suki al oeste de Londres. The Mail on Sunday ha informado que Robert ha planeado un viaje a Islandia como un regalo navideño para su novia. Pero aún más emocionante es la conversación entre sus amigos de que el actor pueda pedirle al padre de Suki, Norman, y a su madre, Elizabeth, la mano de su hija para casarse.

"Suki y Robert son una gran influencia el uno para el otro, por eso está pasando la Navidad con los Waterhouses", confesó un amigo de la familia que añadió que sería la ocasión idónea para realizar la pedida de mano: "Es la oportunidad perfecta para que él pida la mano de Suki. Mucha gente, incluido Norman, espera que él le haga la pregunta".

El romance de Pattinson y Waterhouse salió a la luz en verano de 2018, cuando ¡HOLA! confirmó el noviazgo de una de las parejas del verano. El actor y la modelo fueron fotografiados en una romántica cita en la que no faltaron las risas, los abrazos y muchos besos tras el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again en el Electric Cinema de Notting Hill. De este modo pudimos comprobar con nuestros propios ojos que el actor británico estaba de nuevo enamorado tras su ruptura con la artista FKA Twigs, con la que estuvo saliendo tres años. Por su parte, Suki Waterhouse recuperó la ilusión junto a Edward Cullen en la exitosa saga Crepúsculo tras su relación con el actor Diego Luna y su conocido noviazgo con Bradley Cooper.

