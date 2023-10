El homenaje de Paris Hilton a su amiga Britney Spears con un disfraz icónico

Este fin de semana, muchas celebrities han celebrado por adelantado la fiesta de Halloween y nos han sorprendido con looks realmente increíbles. Sin embargo, mención aparte merece el disfraz que ha elegido este año Paris Hilton. La empresaria, diseñadora y DJ estadounidense ha querido mostrar su apoyo incondicional a su amiga poniéndose el inolvidable conjunto azul que la cantante llevaba en el videoclip de la canción Toxic, allá por 2004.

- Paris Hilton responde a los comentarios que ha recibido sobre su hijo en redes

"En honor a nuestra Reina, feliz Halloween", es el mensaje con el que la celebrity ha acompañado estas imágenes que demuestran que su difraz es prácticamente idéntico al original. "Los iconos apoyan a los iconos", ha añadido. En el videoclip, Britney se convertía en una sexy azafata de un avión con un sugerente conjunto azul con un pronunciado escote y gorrito a juego, además de unos llamativos pendientes XXL. Paris Hilton ha replicado exactamente todos y cada uno de los detalles. Incluso ha utilizado un neceser con forma de teléfono para imitar el que es, sin duda alguna, uno de los looks más icónicos de Spears.

- El exmarido de Britney Spears rompe su silencio: esto es lo que opina de las polémicas memorias de la artista

Las reaaciones de sus fans no se han hecho esperar y todos han enloquecido con su disfraz de Halloween. "¡Me encanta!", ha dicho la diseñadora Donatella Versace, mientras que su hermana Nicky Hilton ha comentado: "Estás preciosa". También pueden leerse otros mensajes como: "Dos leyendas", "Solo tú podías hacer esto", "Seguro que has hecho muy feliz a Britney", "Impresionanteeeee", "Paris es única", "Tremenda amiga que eres", "Icónicas", "Así se revienta Internet"...

- Britney Spears revela la historia detrás de su polémico look a juego con Justin Timberlake

Con todo el revuelo que están causando las confesiones de Britney Spears en sus memorias, no es de extrañar que otras muchas celebrities hayan decidido disfrazarse de ella este Halloween. Así de espectacular vimos a Jessica Alba con sus amufas Kira Hagaman y Kelly Sawyer Patricof que recordaron algunos momentazos inolvidables de la cantante en sus videoclips, como el body transparente con brillos y su larguísima melena rubio platino de Toxic, el mono de látex rojo de Oops! I did it again y su look de colegiala con trenzas que llevaba en Baby one more time.