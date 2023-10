Encuentran por fin a los suegros de Shaila Dúrcal que estaban desaparecidos tras el huracán Otis

El paso del huracán Otis por México ha dejado muy preocupados a Shaila Dúrcal y su marido, el mexicano Dorio Ferreira. Y es que, los suegros de la cantante han estado desaparecidos durante más de 24 horas en la zona de Acapulco, lugar de residencia de los padres de su pareja. A pesar del mal momento que han vivido estos días, los suegros de la artista española han sido encontrados en buen estado, según se ha confirmado en el programa Fiesta.

Shaila Dúrcal y sus suegros tienen una relación muy buena. La cantante lleva con su marido, Dorio Ferreira, más de veinte años. Desde ese momento, la hija de Rocío Dúrcal ha encontrado en la madre de su esposo esa figura materna que perdió en 2006: "Porque tú eres la mamá que tengo ahora en esta tierra maravillosa. Te celebro siempre mi mami chula hermosa. Te amo", escribía la compositora a principios del mes de mayo, junto a una imagen en la que se muestra fundida en un tierno abrazo con su suegra.

La gran pesadilla de Shaila Dúrcal

“Los padres de mi cuñado viven en Acapulco y no tienen comunicación desde que ocurrió el huracán Otis", contaba Carmen Morales, la hermana mayor de la cantante sobre el terrible suceso que está viviendo su hermana, según recoge la revista Semana. Shaila Dúrcal y su marido han estado más de un día sin saber nada del estado de sus suegros. La cantante y Dorio estarían pensando trasladarse hasta la ciudad para apoyar la causa: “Se quieren ir la semana que viene para allá por esto, porque no hay comunicación y quieren ayudar porque está Acapulco destruido. No hay comunicación, no se sabe nada y es muy desesperante, la verdad”, continuaba añadiendo la hermana.

Esta situación se convertía en una pesadilla para Shaila Dúrcal. La cantante, según ha podido confirmar su hermana, ha vivido estos días de incertidumbre con mucho agobio y desesperación. “La última llamada que hizo Shaila con su suegra, era en plan ‘estoy muy asustada, tengo miedo’, y se cortó la comunicación”, relataba Carmen, también preocupada por la situación. A pesar de lo ocurrido, la familia ha recibido las mejores noticias posibles, ya que los padres del esposo de la hija de Rocío Dúrcal se encuentran en buen estado. Sin embargo, la pareja no se ha manifestado aún públicamente.

Shaila Dúrcal se casó con el amor de su vida, el músico Dorio en 2008. La pareja se conoció hace más de veinte años, gracias a Rocío Dúrcal. La solista conoció a su yerno en un programa de televisión y desde ese momento, no dudó en presentárselo a su hija. Una relación que comenzó en el ámbito profesional, ya Ferreira empezó siendo el director artístico de Shaila. En cambio, poco a poco surgió el amor, hasta llegar a casarse en Acapulco. Aitana se ha convertido en una hija para la artista, que llegó a su vida cuando era muy pequeña. La joven de 19 años es fruto de un matrimonio anterior de Dorio y recientemente se ha graduado.

En abril de este año, la pareja celebró sus quince años de casados y la compositora le dedicó unas bonitas palabras a su esposo: "Mi vida hermosa, ¡hoy te amo más que el primer día! Son 15 años de matrimonio, 20 años juntos. Agradecerle a Dios el que me haya brindado el placer de conocerte y amarte en esta vida. Forever tú y yo. Bodas de Cristal. ¡A celebrar!", escribía junto a una instantánea en la que aparece abrazada a su marido.