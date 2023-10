Shaila Dúrcal, muy preocupada por sus suegros: no sabe nada de ellos tras el paso del huracán Otis por Acapulco La cantante, de 44 años, tiene previsto volar a México la próxima semana para reencontrarse con sus familiares

Están siendo días muy complicados para Shaila Dúrcal. La cantante, de 44 años, está muy preocupada por su familia política tras el paso del huracán Otis por Acapulco, México, que ha dejado 27 muertos y cuatro desaparecidos. Las comunicaciones en el país todavía no están restablecidas al cien por cien y Shaila sigue sin noticias de sus seres queridos. "Está muy agobiada", dijo su hermana Carmen Morales en declaraciones a Europa Press.

La artista tenía pensado acudir con Carmen a la fiesta por el aniversario del restaurante Papúa Colón, pero finalmente no tuvo fuerzas. "Shaila iba a venir pero está un poco, está muy agobiada por el huracán de Acapulco, el Otis. Los papás del flaco, de mi cuñado viven allí y no tiene comunicación desde que ocurrió, llevan más de 24 horas sin saber si están bien o no", añadió la actriz con cierta preocupación.

Aunque Shaila y su marido, Dorio Ferreira, acababan de aterrizar en Madrid, ya tienen previsto volar a México para estar cerca de su familia en estos momentos de caos. "Se van la semana que viene por esto, porque no hay comunicación y se quieren ir para allá para ayudar. Acapulco está destruido, no hay comunicación, no se sabe nada y es muy desesperante, la verdad. Los papis, les llamamos los papis, estaban muy asustados. La última llamada que hizo Shaila con su suegra, con su mami, era en plan: 'Estoy muy asustada, tengo miedo'. Y se cortó la comunicación", contó Carmen.

La intensidad de Otis, que en menos de 24 horas pasó de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, ha dejado un paisaje desolador, sobre todo, en el 80 por ciento de los hoteles en la costa de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México. "Las imágenes de la ciudad son horrorosas. Se han destruido hasta los hoteles. Veía el hotel Princess. Mi padre estuvo allí. Era un hotelazo brutal y ahora está destruido, no queda nada, no hay ventanas, ni muebles, nada, es muy desesperante", declaró la primogénita de Rocío Dúrcal y Antonio Morales.

Los suegros de Shaila se llaman Dorio Ferreira y María Elena Jimena. Dorio es un famoso músico brasileño que tocó y cantó en la boda de Shaila y su hijo con una famosa orquesta mexicana de la que es director artístico. "Ya cenaré después", dijo en declaraciones a la revista ¡HOLA!. "Lo único que ahora me importa es darle felicidad a mi hijo y a mi nueva hija, Shaila, a la que mi mujer y yo adoramos. Es nuestra chiquilla encantadora", manifestó Dorio.

María Elena Jimena, por su parte, es una conocida cantante y profesora de baile, a quien Shaila adora. "Eres la mamá que tengo ahora en esta tierra maravillosa. Te celebro siempre, mi mami chula hermosa. Te amo", le dijo junto a esta foto en la que aparecen abrazadas y muy sonrientes.