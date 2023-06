Carmen Morales con su exmarido, Luis Guerra, en la graduación de la hija de Shaila

Shaila Dúrcal y su familia están de celebración. La hija de Dorio Ferreira acaba de culminar sus estudios y comienza la Universidad. La hija de Rocío Durcal y Junior, de 43 años, no puedo estar más emocionada del último hito alcanzado por Aitana, de 18 años, nacida de una relación anterior del empresario, pero a la que ella ha visto crecer y la considera como su propia hija, un sentimiento mutuo, del que la joven ha hablado en más de una ocasión. "Siempre vas a ser como mi madre" le dijo públicamente a Shaila que, aunque no ha tenido hijos biológicos, ha aprendido con ella todo sobre la maternidad.

"¡Mi adorada hija se ha graduado! Baby, ¡acabaste high school ¡Eres increíble! Espero que esta nueva etapa universitaria que vas a vivir la disfrutes al máximo", señala con orgullo la cantante ."Te estás convirtiendo en un ejemplar ser humano y quiero que sepas que eres una gran inspiración para mi! Sigue adelante con tus sueños, que tu padre y yo siempre estaremos a tu lado apoyando todos tus proyectos! ¡Te amamos y deseamos mucho éxito en tu vida! Enhorabuena graduada! Te quiero. Para siempre... Y sí, yo también me gradué jjajaja", culmina el mensaje junto a las fotos más emocionantes de su ceremonia de graduación en el colegio Aquinas American School en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Aitala, con la toga, el birrete y el diploma, posa feliz con sus padres, así como con el resto de la familia de Shaila. Carmen Morales acudía a la celebración con su exmarido, Luis Guerra, con quien mantiene una excelente relación a pesar de haberse separado a principios de año. "Nos queremos mucho. No dejamos de ser una familia, él adora a sus hijos y también adora a mi hijo", reconoció sobre su ex, del que se separó después de once años de matrimonio y veinte años de relación sentimental.

-Carmen Morales cuenta el motivo de su separación de Luis Guerra tras 11 años casados

La vida le sonríe a Shaila en el terreno profesional y personal. Este año ha celebrado quince años de matrimonio con Dorio Ferreira, al que conoció por motivos profesionales en 2004. Fue entonces cuando él comenzó a gestionar su carrera en la discográfica BMG, y cuatro años después, se convirtieron en marido y mujer en una romántica boda celebrada en Acapulco (México), publicada en exclusiva en ¡HOLA!. Juntos forman una bonita familia con Aitana, la hija de Dorio, a la que adora. "Mi hermosa hija. Te amo más de lo que las palabras pueden describir", reitera. Tanto ella como el resto de su familia fueron para Shaila un importante apoyo para superar los momentos difíciles como el accidente que sufrió en 2018, en el que perdió parte del dedo índice de su mano derecha. La artista se instaló hace casi tres años con su marido y su hija en España, con la intención de estar cerca de sus seres queridos, cuidarse y ser feliz.

-Sus depresiones y la 'relación emocional con la comida': Shaila Dúrcal se sincera al cumplir 42 años