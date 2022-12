Las lágrimas de Shaila Dúrcal al ver a Rocío Carrasco convertida en su madre, la gran Rocío Dúrcal

Los telespectadores vivían este viernes un momento histórico gracias a Rocío Carrasco y Shaila Dúrcal. Y es que, la colaboradora se ha puesto en la piel de la gran Rocío Dúrcal para rendir homenaje a sus madres. Desde siempre es sabida la buena relación que mantienen entre las dos y el cariño que se tienen, y este viernes lo han vuelto a demostrar cantando por primera vez juntas. Ambas han protagonizado una de las actuaciones más emotivas, hasta la fecha en el Mediafest Night Fever, interpretando uno de los temas más conocidos de la mítica cantante de rancheras, Me gustas mucho. Tanto la una como la otra han vuelto a rememorar la gran amistad que tuvieron sus madres.

VER GALERÍA

Familiares y amigos dan el último adiós a Rocío Dúrcal

Caracterizada de Rocío Dúrcal y con uno de sus vestidos rosas más icónicos, así entraba al escenario Rocío Carrasco ante la enorme expectación del público y, sobre todo, de Shaila Dúrcal, que no pudo contener las lágrimas al verla. "Hacer esto es tener mucho valor, porque a Marieta le tengo y le he tenido siempre un amor inmenso y un respeto inmenso porque es lo que he mamado desde pequeña", comentaba algo nerviosa la hija de Rocío Jurado por el momento que iban a vivir juntas. "Me encantaba ir a la habitación de Marieta, ir al camerino y todo", recordaba, agregando que para ella, interpretar a la madre de Shaila era "todo un honor". Tanto la hija de la intérprete de Amor eterno como la de Rocío Jurado coincidieron en que las dos artistas "tenían cosas muy similares", a lo que Carrasco añadía, "como decía la Jurado, tiene una bofetada, tenía un aire". "Voy a evitar mirarla para no emocionarme", advertía Shaila.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Por qué se decidió que Rocío Jurado regresara a España y cómo fueron los últimos días en Montealto

Al finalizar la gran actuación, en la que iban apareciendo imágenes de Rocío Jurado y Rocío Dúrcal y en la que se podía comprobar la buena sintonía que tienen entre ambas -ya que se conocen desde muy pequeñitas-, el público se rendía ante ellas y se ponía en pie para vitorear a las dos artistas. Ellas mismas aseguraban haber compartido algo muy especial. Incluso el propio jurado se emocionaba muchísimo por lo que había visto. De hecho, Soraya Arnelas acababa entre lágrimas y reconocía lo siguiente: "Llevo 18 años dedicándome a la música y este momento que he vivido en un programa es uno de los más especiales y más bonitos que he vivido en mi vida. Estamos viviendo un momento histórico son las hijas de dos de las más grandes de este país", aseguraba la cantante. Gracias a la interpretación de Rocío Carrasco, junto a Shaila Dúrcal, la hija de La más grande se alzaba con la victoria tras superar a Irma Soriano -que se transformó en Pocahontas- en un duelo muy reñido. La mujer de Fidel Albiac donaba el premio a las mujeres víctimas de violencia vicaria.

VER GALERÍA

Rocío Jurado no sabe que Rocío Dúrcal ha fallecido

La amistad de dos grandes: Dúrcal y Jurado

2006 fue un año fatídico para el mundo de la música española. Y es que fue un año en el que fallecieron Rocío Dúrcal, el 25 de marzo, y Rocío Jurado, el 1 de junio. Con muy poquito tiempo de diferencia entre las dos muertes, esas dos fechas están marcadas a fuego en la memoria y corazones de Sheila Dúrcal y Rocío Carrasco. Las dos, en distintas circunstancias, vivieron las despedidas de sus madres con mucho dolor, pero juntas en el sentimiento. Entre ellas ha habido buena conexión en todo momento gracias a las dos grandes de la música española, amigas hasta el fin de sus días. Una amistad que mostraron desde el principio y que nunca escondieron. Además de compartir escenarios, la de Chipiona y la de Madrid siempre han sentido admiración la una por la otra. "Hemos sido y somos grandes amigas", aseguraba en su momento Jurado, durante una entrevista en televisión -en Canal Sur 2 Andalucía, el programa de Las 1001 Noches, en 2004- en la que conectaron por teléfono con Dúrcal, para sorpresa de la intérprete de Como una ola, y en la que esta le reconocía lo que sentía por ella: "Sabes que te quiero mucho y soy, además de compañera, una gran amiga para todo".