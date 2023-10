Anna Castillo y Álvaro Mel, juntos en la impresionante fiesta de la Generación Z que ha revolucionado Madrid

La generazión Z ha vivido una noche madrileña inolvidable en la que se han reunido más de 400 personas entre influencers, actores y Tiktokers, como Anna Castillo, Ana Mena, Marta Lozarno, Teresa Andrés o Dulceida, entre otros muchos rostros conocidos. Un impresionante evento lleno de sorpresas y organizado por El Corte Inglés en Callao City Lights, en Madrid, para celebrar su nueva campaña: "Welcome To The New Era", dirigida a los nacidos en los años comprendidos entre 1995 y el año 2000.

Pasadas las 20:00 horas de la tarde comenzó el photocall del evento por el que comenzaron a desfilar los protagonistas de la campaña: Ana Mena, Judeline, Nicole Wallace, Óscar Casas, a quien vitorearon y gritaron 'guapo' y Álvaro Mel, que coincidió con Anna Castillo por primera vez en un evento público desde que ¡HOLA! publicara en exclusiva su relación. Los cinco han sido escogidos porque representan y dan vida a esta nueva generación viral que ama la moda y que no duda en compartirlo con las redes. La generación Z está dispuesta a demostrar que quiere cambiar las reglas del juego y El Corte Inglés quiere formar parte de ese cambio y por ello, organizó esta fiesta donde puso el foco en el sector de la sociedad más revolucionario y esperanzador.

También han asistido André Lamoglia, Lola Lolita, Marta Díaz, Sofía Surfers, Sara Socas, Lola Rodríguez, Dani Fernández, Nia Correia, Marina Rivers, actual colaboradora del programa de TardeAR en Telecinco y Gara Arias. Quienes tampoco quisieron perderse esta divertidísima noche fueron Dulceida que acudió junto a su pareja Alba Paul y María Fernández-Rubíes, que asistió con un vestido de cuero negro y unas botas rompedoras en color plateado. Por su parte, Marta Lozano lució un vestido ajustado dejando ver orgullosa sus curvas premamá.

Elena Gortari y Juan Pérez, los tiktokers que acaban de anunciar su relación, fueron recibidos entre gritos de emoción de sus seguidores. La última en desfilar fue Marta Díaz, que está viviendo un momento muy dulce profesionalmente tras estrenar su su docuserie con Prime Video, La vida de Marta Díaz, que relata en tres episodios cómo es el día a día de la influencer, su estilo de vida, sus logros, inquietudes y aventuras profesionales.

Posteriormente, alrededor de las 22:00 horas, dio comienzo a la fiesta en el interior de Callao City Lights, situado en la calle Fuencarral, 123. Una noche en la que Lucas Loren ejerció como maestro de ceremonias y en la que actuaron varios artistas nacionales. DJ BJones puso el toque musical a la velada, siendo la única española que ha pinchado en el festival Torrorrowland, templo de la electrónica mundial. Ana Mena puso el broche de oro con su último single, Madrid City, siendo este además, la banda sonora del vídeo de la nueva campaña de El Corte Inglés.

Durante la velada, algunos de los asistentes como Anna Castillo, compartieron a través de sus perfiles públicos algunos de los mejores momentos. A pesar de que no se fotografió en el photocall con Álvaro Mel, es la primera vez que coinciden en un evento desde que se conoció su relación. La influencer Teresa Andrés Gonzalvo también ha mostrado algunos detalles, como los diferentes stands, ya que había puestos para fotografiarse de diferentes marcas de ropa, de cosmética e incluso un puesto del Supercor con comida. Una velada mágica en la que se combinó la música, la moda, belleza, tecnología y alimentación.

