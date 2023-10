La 'influencer' Marta Díaz estrena su docuserie sin el futbolista Reguilón y responde a los rumores de ruptura

Loading the player...

Muy nerviosa, emocionadísima y deslumbrante con un vestido rojo que le sentaba como un guante. Así ha llegado Marta Díaz a la premiere de su docuserie con Prime Video, La vida de Marta Díaz, que relata en tres episodios cómo es el día a día de la influencer, su estilo de vida, sus logros, inquietudes y aventuras profesionales. En el estreno, Marta ha estado acompañada por su hermano David, más conocido en las redes como AlphaSniper97. Pero Sergio Reguilón no estuvo allí. En realidad, todo apuntaba a que la pareja había roto su relación. Los rumores surgieron en verano y desde entonces no habían compartido fotos juntos, pero ahora Marta ha sorprendido con su respuesta al preguntarle al respecto. Además, la creadora de contenido ha confirmado que el futbolista aparece en la docuserie. Dale al play y no te lo pierdas.

-Conoce a Marta Díaz, la 'influencer' que arrasa con 3 millones de seguidores