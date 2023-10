Pablo Motos habla por primera vez de cómo afrontó la ruptura con su ex El presentador actualmente está casado con Laura Llopis y lleva tres décadas de feliz y discreta relación

Pablo Motos y su mujer Laura Llopis llevan tres décadas de feliz y discreta relación. Rara vez suele dar detalles de su vida privada, pero el presentador valenciano, de 58 años, hizo una excepción para hablar por primera vez de cómo vivió él su separación sentimental y cómo se sintió tras romper con su ex."Cuando me separé, lo primero que sentí, sin rodeos, fue una sensación de liberación. Me quité un peso de encima", confesó, mientras sus invitadas las influencers Dulceida y Alba Paul, quienes rompieron en el pasado y ahora se han reconciliado, escuchaban con atención.



Pablo Motos con su mujer, Laura Llopis

"También sientes bastante culpabilidad y también un poco de fracaso", añadió Motos, mientras Dulcecida respondía a las palabras del presentador. "Como se nota que fuiste tú el que tomó la decisión", señalaba, mientras Motos asentía y se sinceraba sobre sus sentimientos.

Tras esta revelación, el periodista quiso conocer cómo se sintieron ellas tras su separación: "Sentí pena y fracaso cuando rompimos, fue terrible, me sentí hundida en la pena, pero siempre pensé que volveríamos y ahora es como si hubiéramos empezado otra vez", señaló Dulceida. Mientras que Alba Paul se refería también a la perdida de apetito. "Durante el tiempo que estuvimos separadas se me quitó el hambre, perdí seis kilos en dos semanas". Algo que sin embargo no le sucedió a Pablo Motos. "Yo iba del helado al chocolate y del chocolate a la pizza", explicó, aunque corroboró que "la pena adelgaza, pero de la cara. Te deja con un rostro sombrío".



Pablo Motos y Laura Llopis llevan 30 años de feliz relación

Después de su ruptura, Pablo Motos conoció a su esposa, Laura Llopis, con quien lleva casi 30 años. Se conocieron en la radio Onda Cero en Valencia, se casaron por lo civil y a día de hoy son tan felices y están tan unidos que siguen trabajando juntos en El Hormiguero. Laura Llopis es una de las personas que hace brillar a Pablo Motos cada noche, es coordinadora de guiones del programa y comparte trabajo también con las dos hijas que tuvo de una relación anterior antes de conocer a Pablo Motos, Laura y Cristina Correa -una trabaja en atrezzo y otra es guionista-.

Después de tanto tiempo juntos, el secreto de su éxito es el amor y admiración que sienten el uno por el otro. Y lo que tienen claro es que ninguno puede rebasar ciertos límites, como una línea roja que han establecido y es muy importante en su relación: “Está terminantemente prohibido repetir lo que ha dicho la otra persona con voz de idiota. Al menos cuando estamos discutiendo. En el día a día lo hacemos bastante”.