El actor Raúl Ocampo, de 'Café con aroma de mujer', lamenta la muerte de su novia con tan solo 34 años

El actor colombiano Raúl Ocampo, conocido por el gran público como Carlos, su personaje en la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, llora la muerte de su novia, la actriz colombiana Alejandra Villafañe, con tan solo 34 años. "Quiero que sepas que… Por Siempre", ha escrito junto a varias fotos que reflejan la dura enfermedad que ha terminado con la vida de su pareja.

A principios de 2023, la actriz de series como Siempre bruja o Perfil falso, disponibles en Netflix, anunció que padecía cáncer: "Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho. Sí, prefiero llamarlos milagros, maestros o unos amigos no tan bien recibidos", publicó. Tras esta confesión, Alejandra se sometió a una primera cirugía y dio las gracias a su novio por no separarse de su lado. "Gracias por estar en los buenos y los no tan buenos momentos. Te amo pedacito mío. No sería igual sin ti todo este proceso. Dios te bendiga siempre por ese corazón poderoso que tienes".

En julio, volvió a pasar de nuevo por quirófano y según contó, "la cirugía se complicó un poco y por ende el post no ha sido tan fácil". Pese a ello, la operación fue todo un éxito. "Al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía son demasiado, gracias", declaró.

La actriz nunca perdió la sonrisa y su mayor deseo era recuperarse para formar una familia con Raúl. "El anhelo de mi corazón es que sea hasta que estemos viejitos amor mío… Siempre voy a estar a tu ladito. Mi alma bonita", le dijo. Por eso, a finales de septiembre comenzó un tratamiento de quimioterapia con la esperanza de poder curarse. "Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara. Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta", compartió.

Por desgracia, el deseo de Alejandra no ha podido cumplirse. Este domingo su vida se apagaba para siempre, pero días antes parecía que ya intuía que el final podría estar muy cerca. El pasado 12 de octubre, la actriz publicó un vídeo en el que recordaba el momento exacto en el que tuvo que despedirse de su larga melana. En las imágenes se ve cómo Raúl le rapa la cabeza entre besos y muchas lágrimas. Después, es ella quien le corta el pelo a Raúl, un acto de amor bajo una banda sonora muy significativa, Sabor a mí, de Los Panchos, cuyo estribillo dice así: Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá, tal como aquí. En la boca llevarás. Sabor a mí.

El mensaje que acompañaba a estas imágenes ha sido entendido por la mayoría de sus seguidores como el adiós final de la actriz a todos sus seres queridos, especialmente, a Raúl. "Este video es un homenaje a la familia que siempre está,

a los amigos que llegaron y a los que se volvieron. Familia, gracias a un amor que es de por vida".