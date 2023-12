A punto de celebrar su quinto aniversario de boda y con dos niñas: el lado más personal de Laura Londoño

La nueva ganadora de MasterChef celebrity, Laura Londoño, ha demostrado una increíble mano en la cocina. Sin embargo su trabajo no está delante de los fogones. La colombiana es uno de los rostros más reconocibles de la interpretación gracias a su papel de Gaviota en la exitosa Café con aroma de mujer, una telenovela que dio la vuelta al mundo y la lanzó al estrellato junto a su coprotagonista William Levy. Sin embargo ella ya había empezado a trabajar desde que era una niña, pues con solo 10 años ya ejercía de modelo para el diseñador colombiano Ángel Yáñez. Se formó en canto, piano, solfeo, ballet e interpretación brillando en esta última y en la música (las canciones que forman parte de la banda sonora de la citada serie están interpretadas por ella).

En su trayectoria figuran numerosos títulos aunque sin duda fue junto a Levy con quien alcanzó el reconocimiento internacional. El mayor triunfo de Laura, además de su carrera, es sin duda su familia. La intérprete, de 35 años, ha hablado en varias ocasiones durante el talent de cocina de lo que para ella significan su marido y sus hijas. Está casada con el cineasta colombiano Santiago Mora Bahamón desde diciembre de 2018. Contrajeron matrimonio en San Andrés, Colombia, y Laura ha dicho que la enamoró de él, entre otras muchas cosas, su concepto de familia. “Nos conocimos hace nueve años. Él estudiaba cine y nos presentó una amiga en común en el Festival de Cine de Cartagena, pero los dos teníamos pareja. Al año siguiente, volvimos a coincidir, pero ya esta vez no teníamos novios. Ahí surgió el amor” dijo a ¡HOLA! Santiago acudió con las dos hijas del matrimonio a la gran final de MasterChef celebrity y las pequeñas, sobre todo Allegra, de tres años, demostró su desparpajo.

“Allegra es un volcán lleno de alegría, como su nombre dice. Es el centro de atracción, donde quiera que esté, y lo dirige todo” dijo su madre a ¡HOLA! Y demostró toda esa soltura en el plató de MasterChef celebrity donde, tras abrazar a su madre, no dudó en coger a su hermana Mikaela de la mano (la pequeña tiene poco más de año y medio) para acercarse a los jueces. Conquistaron, claro, con su naturalidad y dulzura. “La maternidad también te ancla a la tierra más que nunca. Los hijos no son pasajeros y la fama, sí. La cotidianidad, la rutina, tenerte que levantarte por las noches quinientas veces, el tener que convencer a tu hija por las mañanas de que se vista y se bañe… Eso es lo que le mantiene con los pies en la tierra” aseguró en ¡HOLA!

Con Santiago y con las dos pequeñas se vino a España para grabar el talent en el que se ha proclamado ganadora. Acudió a la final además su madre Nora, que viajó desde Colombia para arroparla. Se confesó la madre de la artista encantada de que su hija haya aprendido a cocinar pues antes de participar en el concurso no sabía hacer nada. “En casa cocinaba yo” aseguró su marido, que ahora ha sido relevado por la intérprete. Incluso las pequeñas aseguraban con simpatía que ahora les gusta más la cocina de su madre. La propia Laura ha agradecido a su marido el que la haya apoyado tanto en esta aventura, que sin duda cambió por completo la vida de la familia pues se tuvieron que mudar de país un tiempo. "Benditos sean todos los hombres valientes que son capaces de pararse a tu lado mujer y permitirte brillar. Esos que no le temen a tu éxito y que en cambio se paran fuertes y firmes para ser tu trampolín porque saben que tú también los impulsas a ellos. Gracias Santiago porque esta aventura hasta la gran final de MasterChef sin tu apoyo no hubiera sido posible. Gracias por encargarte en este tiempo de las niñas y de la casa. Si no es así, se me hubiera quemado la cebolla".

En sus perfiles Laura da pinceladas acerca de las cosas que son importantes en su vida como sus niñas por supuesto y su marido, con quien practica yoga (algunas posturas son sin duda muy complicadas). Jugar con las niñas, hacer deporte en familia y viajar son algunas de las cosas que arrancan una sonrisa a Laura. Ahora la colombiana suma un nuevo logro en su nómina de éxitos que demuestra que además de excelente actriz tiene también una mano increíble para cocinar.