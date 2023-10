La emoción de Noemí Galera al recordar una foto de cuando era una 'niña': así es su vida personal

Noemí Galera se ha emocionado recordando su paso por Operación Triunfo. Parece que fue ayer cuando la directora abría las puertas de la academia y recibía a artistas entre los que se encontraban David Bisbal, Rosa, Chenoa, David Bustamante, Manu Tenorio o Gisela. Después de más de 22 años de esa primera edición, que enamoró al público, la catalana no ha podido contener la nostalgia que le ha producido una fotografía del programa que le ha acompañado todos estos años.

“Si a mi 'yo' de 34 años le llegan a decir que en 2023 volvería a hacer una edición de Operación Triunfo…”, han sido las palabras con las que Noemí Galera ha acompañado la fotografía en su cuenta pública. Una imagen que la de Barcelona ha recuperado del año 2001, en la que aparece muy joven, ejerciendo su labor de subdirectora dentro la Academia en la primera edición. No ha sido casualidad que Noemí se haya topado con esta instantánea. El motivo por el cual la productora ha vuelto al pasado, ha sido por el documental de uno de sus primeros alumnos, David Bisbal: “Me acabo de ver en el documental de Bisbal y flipo. Era una niña. ¡Qué nostalgia!”, ha terminado diciendo muy emocionada Galera. La instantánea no ha tardado en llenarse de cientos de comentarios mostrando el cariño que le tienen a ‘la madre’ del concurso, que ha estado presente en todas las ediciones.

“Es que te quiero muchísimo”, “yo te amaba”, “qué carita”, “pero qué chiquinina mi Noemí”. Estos han sido algunos de los mensajes que han protagonizado algunos compañeros de profesión de Noemí Galera, y concursantes de las diferentes entregas de Operación Triunfo. Después de más de dos décadas, desde que Rosa de España se convirtiera en la primera ganadora del concurso, este año, una nueva edición vuelve a la pequeña pantalla. El equipo de casting de OT 2023 ha recorrido el pasado mes de septiembre algunas ciudades de España para seleccionar a los 18 protagonistas de esta próxima aventura. El concurso arrancará en los próximos meses, en la plataforma de streaming de Amazon Prime, que estará presentado por Chenoa, una de las primeras participantes del programa.

Su vida más allá de ‘Operación Triunfo’

Noemí Galera es conocida por su papel como directora de la Academia de Operación Triunfo, un programa que a pesar de nacer hace más de dos décadas, continúa cosechando éxitos. Sin embargo, su vida va más allá de este concurso. Nacida en Barcelona, Noemí es directora de casting de la productora Gestmusic, empresa encargada de realizar la selección de participantes para los programas más importantes de la televisión española. Alejada de dirigir castings, el comienzo de su vida pública fue en la pequeña pantalla, cuando concursó en el programa de TV3, Amor a primera vista: "Tenía 24 años, acababa de dejar a mi novio y decidí que me presentaba. Hice el casting y me llamaron. Fui, gane, di la vuelta al mundo y allí los jefes me conocieron", confesaba en una entrevista a su amigo Ángel Llàcer en Burradas.

Sin embargo, el punto de inflexión en su vida fue Operación Triunfo. Desde el comienzo de la primera edición del programa, Noemí Galera ha pasado por todas las facetas posibles, subdirectora, profesora, jurado, y estos últimos años directora. Respecto a su vida personal, OT también le regaló al amor de su vida, el músico catalán Arnau Vilà, con el que coincidió en el casting del concurso. "Cuando le conocí, yo llevaba casada 15 años con otra persona. En 15 días me lié la manta a la cabeza y dije: hasta aquí. Me ha funcionado muy bien porque nueve años después tenemos dos niños", relataba Noemí en la entrevista realizada por su amigo, dejando claro que fue la mejor decisión que tomó en su vida.