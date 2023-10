Padre de cuatro hijos y una agitada vida sentimental: el lado personal de Nicky Jam, que se retira de la música

El género urbano de la música se despide de una de sus figuras más representativas e icónicas. A sus 42 años, el reguetonero Nicky Jam ha anunciado su retirada de la industria, aunque no de forma inminente, pues antes de su adiós definitivo de los escenarios ofrecerá ante su entregado público una última gira global y lanzará un álbum con el que pondrá el broche a una ovacionada y longeva trayectoria repleta de éxitos. Pero, más allá de su incontestable talento en sus facetas de compositor, cantante y productor, el popular intérprete de raíces estadounidenses que diera sus primeros pasos como artista con tan solo once años, cuando lanzó su primer disco, y conquistara la cima del estilo del que es pionero cuenta con una agitada vida personal marcada por su paternidad y diferentes historias de amor.

Cuenta atrás para los Latin Grammy 2023: consulta aquí la lista completa de nominados

Depresión, adicciones y prisión antes de conquistar la cima

Nick Rivera Caminero, nombre de pila de Nicky Jam, no ha tenido una vida fácil. Nacido en Boston, de padre puertorriqueño y madre dominicana, comenzó su carrera rapeando y, con el paso de los años y tras vivir experiencias que le marcaron, fue evolucionando desde su unión con Daddy Yankee, con quien formó el dúo Los Cangris, hasta alzarse con el Latin Grammy en 2015 por su trabajo en solitario. Pero hasta llegar a ese inolvidable instante, el artista encaró graves problemas de salud mental, depresión y adicciones que le llevaron a fundir sus ahorros y a verse en la ruina. Una complicada situación que alcanzó su punto álgido cuando fue detenido en Puerto Rico mientras conducía un vehículo con denuncia de robo, lo que le llevó a ingresar en prisión en 2008 y a atravesar su etapa más dramática.

Por fortuna, Nicky, que en 2019 celebró su primera década limpio de sustancias, el mismo año en que lanzó su serie autobiográfica en Netflix, El ganador, en la que narra en primera persona su historia, salió del pozo oscuro de autodestrucción en el que estuvo durante una larga temporada y lo que parecía un camino incierto le acabó dando la fortaleza y el vigor que necesitaba para transformarse en una gran estrella mundial. Ahora, el sigantario de temas tan sonados como Yo no soy tu marido o La combi completa, que incluso ha hecho incursiones en la gran pantalla, una de ellas de la mano de Vin Diesel en la película XXX: Return of Xander Cage, y creó la melodía para la Copa Mundial de la FIFA de 2018 con Will Smith y Era Istrefi, dice adiós a sus millones de fans: "Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado: motivación y superación... Next, mi última gira global y mi último álbum. Los amo", ha expresado emocionado en su perfil social.

Agitada vida sentimental y una boda

En lo que respecta al plano sentimental de Nicky Jam, se ha enamorado en varias ocasiones y ha pasado por el altar una vez, si bien fue un matrimonio fugaz. Dieciocho meses de vida conyugal compartió con Angélica Cruz, su exesposa, a quien dio el 'sí, quiero' a inicios de 2017 y en 2018 ya hacían vidas independientes. "Diferencias irreconciliables" fue el motivo que ambos dieron para justificar su separación, tras la que se repartieron los bienes que tenían en común, como su exclusiva residencia de Miami, valorada en más de dos millones de euros, y el cantante tuvo que pasarle una pensión económica, asunto que habían acordado en el contrato prenupcial.

Con el punto y final puesto a su relación y tras ser visto muy cómplice con una joven llamada Paulina Cruz, se embarcó en otra, mucho más mediática, con la bellísima maniquí de Louisiana Cydney Moureau, con la se comprometió en un San Valentín y, un año más tarde, confirmaron su ruptura: "Tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó", reflexionó en unas declaraciones ofrecidas a Maiky Backstage. Otra modelo, la venezolana Aleska Genesis, conquistó su generoso corazón hace dos años, un vínculo marcado por las idas y venidas que podría haber concluido de forma definitiva, pues recientemente era visto acompañado de otra mujer en actitud cariñosa.

Los 12 momentazos (y una entrañable anécdota) de la gala de los Latin Grammy

Padre de cuatro hijos de madres distintas

Su faceta como padre es, sin lugar a dudas, la más desconocida de Nicky Jam. Siempre hermético en lo que respecta a los menores, sus "cuatro babys", como se refiere a sus cuatro hijos, son contadas las ocasiones en las que les ha expuesto públicamente. Pese a que son su mayor orgullo, antepone su privacidad y protección por encima de todo. Sus nombres son Alyssa, de 21 años, Yarimar, también de 21, Joe Martin, que es una fotocopia de su padre, y la benjamina, Luciana, tres niñas y un niño que vinieron al mundo antes de su matrimonio con Angélica, fruto de previas relaciones con mujeres diferentes. Con todos ellos tiene una gran unión y a las dos mayores, que comparten gustos y aficiones, es frecuente verlas posando juntas en sus perfiles. La primera vez que vimos a sus cuatro retoños juntos fue en la Navidad de 2018, cuando capturó una instantánea de "su orquesta" personal al completo a los pies del árbol.

Te contamos todos los detalles de la impresionante fiesta 'Latin Grammy Sessions: Urbano' con Beret, Feid y Mala Rodríguez