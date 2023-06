Andrea Martínez y Kepa Arrizabalaga se casan en Marbella rodeados de amigos ¡y con la actuación sorpresa de Nicky Jam!

Este fin de semana se han celebrado las bodas de varios futbolistas. Además del enlace de Aymeric Laporte y Sara Botello, también se han dado el 'sí, quiero' Kepa Arrizabalaga (28 años) y Andrea Martínez (30 años). La que fuera Miss Universo España 2020 y el portero del Chelsea han elegido Marbella para prometerse amor eterno este domingo, 25 de junio, y lo han hecho rodeados de familiares, amigos y muchos compañeros de profesión.

En su gran día, Andrea confió en Pronovias y lució dos vestidos que llevaban su sello personal. Para la ceremonia, la modelo leonesa se decantó por un elegante diseño palabra de honor con falda ajustada y cola que tenía un cuerpo con bordados y encaje, igual que las mangas. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo dejando algunos mechones sueltos y un maquillaje muy natural. "La novia más guapa", comentaron sus amigos.

Los invitados han sido los encargados de compartir varias imágenes, demostrando que fue una boda romántica llena de momentos bonitos y muy divertidos. Entre ellos se encontraba José Toré y Óscar Viez, que posaron con la flamante novia, y Amaia Izar (que fue coronada Miss World Spain en 2018 y que ahora trabaja como asesora inmobiliaria), y que se decantó por el naranja.

Fueron amigos de todas partes del mundo y vimos también a algunos compañeros del Chelsea de Kepa, como el croata Mateo Kovačić. También estuvo presente Iñigo Martínez, que acaba de fichar por el FC Barcelona; el delantero Iñaki Williams Arthuer, con el que coincidió en sus años en el Athletic Club de Bilbao, y Jorge Luiz Frello Filho, conocido como Jorginho, que actualmente juega en el Arsenal.

El momentazo de la boda llegó al caer la noche, cuando apareció sobre el escenario nada más y nada menos que Nicky Jam. Todos los invitados se quedaron en shock y no podían creerse que estuviera allí. El cantante, rapero y productor estadounidense cantó algunos de sus grandes éxitos y los novios no dudaron en subirse al escenario. Tanto Kepa como Andrea mostraron lo mucho que les gusta Nicky Jam, ya que no dejaron de cantar y bailar.

Fue en ese momento cuando pudimos ver el segundo look de la novia. La modelo leonesa cambió de estilo y se soltó la melena (en sentido literal) para poder disfrutar al máximo de la fiesta. Andrea presumió de figura con un vestido asimétrico, también ajustado a la cintura, y con detalles brillantes.