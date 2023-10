Meryl Streep, la fascinante actriz a la que la reina Letizia le hubiera gustado entrevistar

Meryl Streep será galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes el próximo 20 de octubre en Oviedo. "Me siento muy honrada de recibir este prestigioso premio de uno de los países y culturas con más talento del mundo. Mi más sincero agradecimiento a Sus Majestades y a Su Alteza Real y tengo muchas ganas de conocerlos en octubre y pasar un tiempo en su hermoso país", fueron las palabras de la veterana actriz al conocer la concesión de este galardón.

Días antes de su cita con los Reyes de España y la princesa Leonor, la reina Letizia dejó clara la gran admiración que siente por la trayectoria de esta actriz galardonada con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy en sus más de cuarenta años de carrera. La esposa de Felipe VI en uno de los corrillos de la recepción posterior del pasado 12 de octubre por la Fiesta Nacional sugirió a un grupo de periodistas, entre los que se encontraba Paloma Barrientos, que debían entrevistarla e incluso bromeó con la idea de que hicieran una coreografía al estilo Mamma Mía, una de las últimas películas de la veterana intérprete. El gusto de la reina Letizia por el periodismo sigue muy presente a pesar de haber abandonado la profesión en 2003 cuando la Casa Real anunció su compromiso con el entonces príncipe Felipe y así les hizo saber su deseo.

La expectación por ver a Meryl Streep sobre la alfombra roja del Teatro Campoamor es máxima, al igual que lo será su encuentro con los Reyes y sus hijas. La actriz más premiada de su generación ya ha llegado a Oviedo esta misma mañana. A primera hora llegaba al Hotel Reconquista, donde la esperaba la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. La protagonista de Kramer contra Kramer, Memorias de África y Los puentes de Madison no sólo recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes de manos de la princesa Leonor, sino que mantendrá un encuentro con Antonio Banderas el 18 de octubre sobre la profesión y su experiencia y trayectoria artística en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Y al día siguiente, el 19 de octubre, se reunirá con estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) del Principado de Asturias.

Meryl Streep es digna de admiración por sobrados motivos, no solo como intérprete sino por su labor como filántropa y su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género. Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos.

Actriz de récord, filántropa y comprometida con los derechos de la mujer

Posee el récord absoluto de nominaciones a los premios Oscar, 21, y Globos de Oro, 32, y es una de las dos actrices vivas que ha logrado el galardón de la Academia estadounidense en tres ocasiones. El primer Oscar lo recibió como mejor actriz de reparto por Kramer vs Kramer en 1979, con la que también se hizo con el Globo de Oro en la misma categoría. Al inicio de los años ochenta tuvo sus primeros papeles como protagonista, por los que fue especialmente reconocida: La mujer del teniente francés, 1981, por el que recibió un BAFTA y un Globo de Oro, galardón que repitió con La decisión de Sophie, 1982, con la que, además, obtuvo su segundo Oscar.

Películas como Memorias de África, de S. Pollack, Tallo de hierro y Un grito en la oscuridad, por la que fue premiada en Cannes, son algunas de sus mejores interpretaciones de la década de los ochenta. La filmografía con algunos de sus personajes más emblemáticos comprende Los puentes de Madison, La habitación de Marvin, Las horas, El diablo se viste de Prada, La duda, el musical Mamma mia! y La dama de hierro, en el papel de Margaret Thatcher, que le valió, además de un Globo de Oro y un BAFTA, su tercer Oscar. Florence Foster Jenkins, Los archivos del Pentágono, Mujercitas, Déjales hablar y No mires arriba son algunos de sus últimos trabajos.

Filántropa y comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, Streep ha recibido numerosos premios honoríficos como el César en 2003, el Donostia del Festival de San Sebastián en 2008, el Oso de Oro del Festival de Berlín en 2012, el Stanley Kubrick Britannia en 2015 y el Cecil B. DeMille en 2017, entre otros, además de ser galardonada con las medallas Nacional de las Artes 2010 y Presidencial de la Libertad 2014.