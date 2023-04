La actriz Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes 2023

Meryl Streep, de 73 años, es la ganadora del premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, que este año alcanza su edición 43ª. Con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, tras más de cuarenta años de carrera como actriz, está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas. La gala de los Premios Princesa de Asturias se celebrará como cada año en Oviedo en el mes de octubre.

Historia viva del cine

El nombre de Meryl, que hizo de su hobby su forma de vida y comenzó su andadura profesional en la década de los 70, es ya historia viva del mundo de la interpretación. No en vano, ha formado parte del listado de nominados a los Globos de Oro en 32 ocasiones, de las cuales, ocho ha conseguido alzarse con la estatuilla y llevársela a casa. Sus respectivos papeles en títulos como La dama de hierro, Julie & Julia, El diablo viste de Prada, La decisión de Sophie, La mujer del teniente francés, Kramer vs. Kramer, Adaptation y Angels in America, han hecho que la crítica cayese rendida ante su calidad interpretativa.

La protagonista de Mamma mía destaca, además, por ser una persona comprometida. De hecho, en la gala de los Globos de Oro de 2017, el discurso que dio contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que ni siquiera nombró directamente, tuvo una gran repercusión. Meryl se convirtió en la más firme defensora de los extranjeros y de la libertad, además mostró un rotundo rechazo a la violencia, especialmente la fomentada desde lugares públicos. "Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", comentaba entonces, añadiendo que "la falta de respeto provoca más falta de respeto y la violencia invita a la violencia".

Comprometida con los derechos de la mujer

Filántropa e involucarada con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, Streep ha recibido numerosos premios honoríficos como el César (Francia, 2003), el Donostia del Festival de San Sebastián (España, 2008), el Oso de Oro del Festival de Berlín (Alemania, 2012), el Stanley Kubrick Britannia (Reino Unido, 2015) y el Cecil B. DeMille (EE. UU., 2017), entre otros, y fue galardonada con las medallas Nacional de las Artes 2010 y Presidencial de la Libertad 2014.

Éxito también en lo personal

Además de poseer una de las carreras más exitosas, la suerte también está de su lado en el terreno profesional. Meryl Streep forma uno de los matrimonios más estables al lado de Don Gummer. La actriz y el escultor se casaron hace más de cuatro décadas, y aunque su "sí, quiero" llegó cuando llevaba tan solo unos meses saliendo, el tiempo ha dejado claro que estaban completamente seguros del importante paso que daban. Juntos han superado la distancia que en ocasiones ha requerido el trabajo de la actriz y las largas jornadas de rodaje. Además, han conseguido desarrolar su vida lejos del foco mediático y han formado una familia numerosa con cuatro hijos, Henry, Grace, Louisa y Mamie, quien les ha convertido en abuelos hace solo unos meses.

