Conoce a Louisa Jacobson, la hija pequeña de Meryl Streep dispuesta a seguir sus pasos

Louisa Jacobson Gummer nació en Los Ángeles, California hace 30 años. Desde muy pequeña, al igual que sus tres hermanos mayores, descubrió su pasión por el teatro y el cine, algo totalmente comprensible cuando su madre es la oscarizada Meryl Streep (72). A pesar de contar con una amplia carrera como actriz de teatro, Louisa no había trabajado hasta ahora en televisión. Su debut se producirá el próximo mes de enero gracias a su trabajo como protagonista en la serie The Gilded Age, de los creadores de Downton Abbey y que emitirá HBO Max. ¿Quieres conocer mejor a la benjamina de Maryl Streep? ¿y saber el motivo por el que ni ella ni ninguno de sus hermanos han optado por llevar el apellido materno? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

