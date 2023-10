Haruki Murakami, el escritor Premio Princesa de Asturias de las letras 2023 que tiene en su esposa a su mejor lectora

Oviedo comienza a recibir a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2023 que vivirán su gran día el próximo viernes 20 de octubre a las 18.30 horas en el teatro Campoamor. Las ocho personalidades de este año recibirán el reconocimiento de manos de los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor que, acompañados por la infanta Sofía (que regresa desde el Reino Unido donde cursa sus estudios de bachillerato), presidirán la cita. Haruki Murakami, premio Princesa de Asturias de las letras 2023, ha generado una gran expectación en el Principado, hasta el punto de agotarse las entradas para el encuentro con sus lectores que se ubica en la antigua Tabacalera de Gijón que estos días acoge una exposición en torno a su obra.

Tras conocer que había sido escogido para recibir este galardón, el escritor japonés aseguraba que esto le había hecho "considerar de nuevo" que sus libros "están en manos de muchas personas de todo el mundo, por lo que es inevitable sentir una gran alegría como escritor de novelas”. Reconocía además la ilusión que le hace regresar de nuevo a España, un país del que tiene “agradables recuerdos”.

El nipón, cuya prosa está repleta de influencias de Dostoievski, Dickens, Capote y Vargas Llosa, se ha convertido en un autor de culto, traducido a más de cuarenta idiomas y eterno aspirante a un premio Nobel que todavía no ha llegado. Nacido en Kioto (Japón) el 12 de enero de 1949, se licenció en literatura por la Universidad Waseda. Regentó un club de jazz llamado Peter Cat en Tokio durante los inicios de su carrera literaria por lo que la música se convirtió en un elemento decisivo en su obra, en la que fusiona el mundo cotidiano del Japón moderno y las referencias a la cultura pop. Es Murakami un amante de la novela negra, un autor inquietante, según le definen los especialistas, con un tono intimista y surrealista en ocasiones, no exento de cierto humor.

Un escritor con inquietud por los valores humanos esenciales

En sus historias enfrenta a sus personajes a los problemas sociales más graves y refleja la lucha por la defensa de los valores humanos esenciales, como la búsqueda del amor, el miedo o el sentimiento de soledad. Su primera novela, Kaze no uta wo kike (1979) (Escucha la canción del viento, 2015), ya fue galardonada con el Gunzou Literature Prize para escritores noveles. Fue esta la primera de la conocida como Trilogía de la rata, que seguiría con 1973-nen no pinbōru (1980) (Pinball 1973, 2015) y Hitsuji wo meguru bōken (1982) (La caza del carnero salvaje, 1992), por la que Murakami fue galardonado con el Premio Noma para nuevos escritores.

En 1987 alcanzó el éxito editorial con Noruwei no mori, título tomado de la canción de los Beatles Norwegian Wood, con el que vendió en su país diez millones de ejemplares y que fue traducido a 36 idiomas. En España fue publicado en 2005 como Tokio Blues que sin duda es una de sus obras más emblemáticas. En los años noventa se trasladó a Estados Unidos donde ejerció como profesor en las universidades de Princeton y Taft. Con el libro de relatos Sauce ciego, mujer dormida obtuvo el Premio Internacional de Relatos Cortos Frank O’Connor (Irlanda). Entre sus últimas novelas se encuentran Ichi-kyu-hachi-yon (2009) (1Q84, 2011), Shikisai wo motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi (Los años de peregrinación del chico sin color, 2013) y Kishidancho Goroshi (2017) (La muerte del comendador, 2018 y 2019). En 2023 ha publicado La ciudad y sus muros inciertos, que todavía no cuenta con traducción al español.

Además de literato de éxito ha ejercido de traductor de autores como Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, J. D. Salinger y John Irving. Entre los premios con los que cuenta Murakami están el Premio Yomiuri (Japón, 1996) y Premio Mundial de Fantasía (EE. UU., 2006); el Asahi Prize (Japón, 2006), el Franz Kafka (República Checa, 2006), el Premio Jerusalén (Israel, 2009), el XXIII Premio Internacional de Cataluña (España, 2011) y el Hans Christian Andersen de Literatura (Dinamarca, 2016). Tiene además la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno español (2009).

En 1971 se casó con Yoko Takahashi, a la que conoció en la universidad. Tenían solo 22 años y ella se convirtió en su mejor crítica y compañera de vida. Juntos emprendieron su primer negocio y después, cuando el literato se dedicó a su pasión a tiempo completo, ella leyó siempre primero sus obras. "Seguimos siendo amigos, hablamos mucho y ella me ayuda mucho. Respeto su opinión y a veces peleamos porque en ocasiones es muy dura", declaró hace unos años en The Guardian. No han tenido hijos pues el literato comentó en una ocasión que “no confía en que el mundo vaya a mejorar”. “Es en el matrimonio en lo que yo arriesgué” explicó. "Fui estúpido. Inocente. Pero fue la apuesta de mi vida y me salió bien” dijo.

Murakami es muy metódico en su día a día y considera que el deporte es algo fundamental porque cree que hay que ser fuerte "física y mentalmente". Se levanta a las 4 de la mañana y después del almuerzo se echa una siesta. Ha corrido 25 maratones y entrenar le sirve además para preparar sus comparecencias públicas, que prefiere pronunciar en inglés en lugar de utilizar su japonés natal.