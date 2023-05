Lo más curioso de Haruki Murakami, Princesa de Asturias de las Letras: casado desde la universidad y corredor de maratones

A falta de cinco meses para que se celebre una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, poco a poco se van conociendo los nombres de los galardonados a los que, previsiblemente, veremos en octubre recoger su reconocimiento de manos de la princesa Leonor. Este miércoles se ha hecho público que en la categoría de Letras el elegido este 2023 es el escritor japonés Haruki Murakami, cuya extensa obra aborda algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo y se ha traducido a más de cuarenta idiomas. Definido como "un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea", desarrolla esta carrera con el apoyo y el consejo de su esposa, a la que está unido por su profundo amor por el arte.

El autor nació en Kioto en 1949 y creció en contacto constante con el mundo de las letras. Decidió matricularse en la Universidad de Waseda con la intención de ser guionista de cine, pero cambió de idea al no sentirse cómodo trabajando en equipo. En 1969, estando en la facultad, su camino se cruzó con el de Yoko Takahashi, de la que es inseparable desde entonces. De hecho, pasó de ser su compañera a ser su esposa en poco tiempo ya que en 1971 contrajeron matrimonio. Tres años después, con dinero ahorrado al ser dependientes y camareros y en contra de la familia que quería que Haruki trabajara en Mitsubishi, iniciaron una aventura empresarial abriendo un bar de jazz llamado Peter Cat en un barrio de Tokio.

Su negocio duró un lustro y, mientras avanzaba, Haruki fue poco a poco adentrándose en el mundo de las letras. Entonces concibió la escritura como un proceso similar a tocar un instrumento y sigue manteniendo ese método: "Mientras aprieto las teclas del teclado del ordenador, me impongo un ritmo determinado, me esfuerzo por buscar un sonido y una resonancia adecuadas". En 1979 debutó con Escucha la canción del viento, que dio pie a la Trilogía de la rata. Aquello supuso solo el inicio de una carrera internacional llena de reconocimientos en la que Yoko tiene un papel muy relevante.

La mujer con la que comparte su vida desde hace más de cuatro décadas le animó en sus comienzos como escritor y no ha dejado de hacerlo. Es la primera persona que lee los libros que escribe y le da su opinión sincera tal y como explicó en The Guardian. "Llevamos casados ​​40 años o algo así. Sigue siendo mi amiga. Tenemos una conversación, siempre una conversación. Me ayuda mucho. Me da consejos sobre mis libros y respeto su opinión. A veces nos peleamos porque es muy dura a veces, pero puede serlo", aseguraba. Además, bromeaba con que se enfadaría si su editora fuese tan crítica como Yoko: "Puedo dejar a mi editor, pero no puedo dejar a mi esposa".

El escritor, que lleva desde 2010 entrando en las nominaciones de los premios Nobel de Literatura, es un muy metódico en su día a día y considera que el deporte es un eje fundamental porque cree que hay que ser fuerte "física y mentalmente". Se levanta a las 4 de la mañana y después del almuerzo se echa una siesta reponedora. Ha corrido 25 maratones y entrenar le sirve además para preparar sus comparecencias públicas. Y es que mientras corre aprovecha para ensayar sus discursos, que prefiere darles en inglés en vez de en su japonés nativo.

El listado de galardonados en los Princesa de Asturias 2023

Autor de La caza del carnero salvaje, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, Al sur de la frontera, al oeste del sol, El elefante desaparece, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Underground y La muerte del comendador, Haruki Murakami es uno de los ocho protagonistas de los Princesa de Asturias 2023. A falta de conocerse aún cuatro nombres, ya se ha hecho público que han sido galardonados Meryl Streep (Artes); Nuccio Ordine (Comunicación y humanidades); Hélène Carrère d'Encausse (Ciencias Sociales) y Eliud Kipchoge (Deportes).