Kira Miró, la imagen de la felicidad junto a Salva Reina ¡y estrenando nuevo look!

En marzo de 2022, la revista ¡HOLA! publicó en exclusiva las imágenes que confirmaban que Kira Miró había recuperado la ilusión al lado de Salva Reina. Desde entonces, los actores se han vuelto inseparables y, aunque prefieren mantener su relación alejada de los focos, hay ocasiones especiales en las que se animan a posar juntos. Este fin de semana, el protagonista de Allí Abajo ha recibido el Premio de Honor en el Begur Comedy Film Fest (Girona) y su novia no ha dudado en acompañarle.

- Kira Miró y Salva Reina intercambian piropos en la alfombra roja

"Gracias @begurcostabravafilmfest por premiar el talento de Salva Reina. He sido muy feliz acompañándolo a recibir este merecido homenaje. Amenazamos con volver", es el mensaje que Kira ha compartido en sus redes sociales, donde ha publicado algunas de sus fotos favoritas de esta noche tan importante.

Al subir al escenario para recibir el premio, el actor hizo gala del humor que le caracteriza asegurando que, como se ponía bastante nervioso, se había llevado "una chuletilla". "Tengo dos páginas, ¿eh? Hombre, es que no me dan muchos premios... ¡para uno que me dan!", bromeó provocando la risa de todos los presentes.

- Kira Miró habla de Salva Reina: 'Nunca imaginé poder ser tan feliz'

"Muchas gracias a todos los que hacéis realidad este festival, a todos los que estáis aquí en la sala... Me hace mucha ilusión este premio por muchas razones. La primera es porque, no lo sabe mucha gente, pero mi segundo apellido es Girona, así que estoy en mi tierra. También me hace mucha ilusión que sea un festival de comedia y que sea un festival internacional, porque creo que no hay nada más internacional que la risa. El sentido del humor nos salva y es lo que nos va a salvar en estos tiempos, que pueden parecer un poco oscuros. Me hace mucha ilusión también que sea en una ciudad mediterránea, como la mía, que es Málaga (...) Este mar que nos une, que nos define, que ha sido testigo de mil historias, desgraciadamente ahora es cementerio de muchas ilusiones y esperanzas (...) Debemos convencernos de que las personas están por encima de cualquier frontera y de cualquier bandera", dijo ante el aplauso del público.

Para terminar, Salva mencionó "a los valientes, a los que se atreven a crecer, a cambiar, a romper etiquetas..." y quiso mostrar su agradecimiento "a los que me han dado una oportunidad y a los que han confiado en mí". Antes de bajarse del escenario, el actor quiso dedicarle unas preciosas palabras a su novia. "Muchísimas gracias, amor mío, por estar aquí conmigo, por ser una mujer poderosa, valiente, luminosa. La vida contigo es una aventura y gracias por dejarme caminar a tu lado", dijo ante la atenta mirada de Kira Miró, que no pudo evitar emocionarse.

- Dua Lipa se apunta al pelirrojo que ha conquistado a las 'celebrities'

Además de acompañar a su pareja en una cita para el recuerdo, Kira se convirtió en protagonismo con su sorprendente cambio de look. La actriz canaria se ha despedido de su característica melena rubia para apuntarse al cobrizo, una tendencia que está causando furor entre las celebrities este otoño. Para su nuevo cabello, Kira ha confiado en María Roberts, fundadora de Madart, que le hizo un soft cooper. "El tono de la temporada pisando muy fuerte, los cobrizos naturales pero con mucha personalidad", ha dicho la reconocida estilista.