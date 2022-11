Kira Miró y Salva Reina, muy enamorados, intercambian piropos en la alfombra roja

Loading the player...

Fue en marzo cuando la revista ¡HOLA! publicaba unas inesperadas fotografías que confirmaban un nuevo romance sorpresa en el cine español: el de Kira Miró y Salva Reina. Desde entonces, la pareja aha seguido hacia delante con su relación de manera discreta. Este lunes, ambos han acudido al estreno de la película As bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Aunque no han posado juntos, sí han protagonizado un cruce de piropos. Además, ambos han respondido a la pregunta de si se plantean planear una boda. Dale al play y no te lo pierdas.

