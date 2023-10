Aumentan las peleas en 'Hermanos' y sus protagonistas están al límite: ¡Te contamos todos los detalles!

La emoción crece capítulo a capítulo en Hermanos. Ponte cómodo porque en los episodios de esta semana la tensión va a ir in crescendo y no vas a poder despegarte de la pantalla. El pasado martes Tarhan era atropellado por Gönül cuando este perseguía a su hijo y a Oğulcan. En esta nueva entrega, tras el accidente, la mujer sale aterrada del coche al observar en el suelo el cuerpo del padre de Tolga y Leyla. Los jóvenes le desvelan quién es en realidad y, después de llamar a una ambulancia para que los asistan, esconden el arma que su padre llevaba encima de la que se hace cargo Akif.

Una vez más, Tolga recurre al empresario para apoyarse en un momento tan difícil, quien los acompaña al hospital. Allí, los médicos les dan buenas noticias: Tarhan se recuperará y la Policía, tras escuchar la declaración del muchacho en la que confiesa los malos tratos que han sufrido él y su hermana a manos de su progenitor, les asegura que pasará un tiempo entre rejas.

Parece que la pesadilla ha terminado para ellos pero... el terrible descubrimiento de Leyla al ver el vídeo donde se puede observar a los culpables de la muerte de Kadir, no deja de perturbarla. La chica no es capaz de fingir normalidad, en particular ante Süsen, a quien no deja de mandarle todo tipo de indirectas.

Mientras, Orhan se siente cada vez más frustrado por la presión de Gönül y ya no lo oculta. El tío de los Eren está muy arrepentido por haber dejado a su familia y, cada vez está más cerca de Şengül, quien se emociona al ver que no les ha olvidado y empieza a tener esperanzas de recuperar su matrimonio. Algo que la dueña del restaurante no está dispuesta a permitir.

Por su parte, la relación entre Asiye y Doruk es más fría que nunca, en el colegio apenas se miran y parecen dos desconocidos… todo lo contrario que Berk y Aybike, que parecen haber retomado la buena sintonía pese a la oposición de Ayla, que hará todo lo posible por conseguir lo mismo que Nebahat, que se separen para siempre.

Leyla sigue impactada por el vídeo y busca conocer qué fue lo que ocurrió en ese accidente. En el colegio saca el tema para ver la reacción de Süsen, que se pone muy nerviosa y angustiada. Finalmente, le muestra las imágenes a la novia de Ömer y la obliga a contarle toda la verdad.

La joven confiesa lo que sucedió, incluso que Kaan murió por guardar el secreto, e intenta sellar su silencio a cambio de dinero, propuesta que la hermana de Tolga rechaza sin dudarlo. Süsen acorralada llama a Akif y ambos se ven discretamente en una cafetería mientras urden un plan para deshacerse, de nuevo, del clip que podría dar con sus huesos en la cárcel.

Mientras, Şengül descubre que el teléfono que contiene el vídeo ya no está en su poder ya que su hijo se lo dejó a Afra y esta a su vez a Leyla. Conocedora del material tan delicado que ocultaba, entra en pánico y corre a buscar a la joven. La hermana de Tolga parece no estar dispuesta a guardar un secreto de tal magnitud, no puede vivir ocultando algo así… se lo debe a Ömer.

Akif entra en juego, decide ir a hablar personalmente con Leyla y rogarle que no difunda la verdad sobre el accidente de Kadir puesto que le destrozaría la vida a más de uno. Ella, no obstante, no tiene una decisión tomada y aún no sabe qué hacer al respecto.

La celebración de la nueva vuelta la sol de Ömer, nueva fuente de enfrentamientos

Suzan le propone a Ahmet unirse a la fiesta de cumpleaños sorpresa que le está organizando a Ömer. Él acepta, pero Şevval lo escucha y pone mala cara ya que no soporta la complicidad que hay entre su marido y la made del joven Eren. La mujer desvela cuáles son las intenciones de Ahmet ante sus hijos, la idea encanta a Yasmin, que ha congeniado a las mil maravillas con su nuevo hermano, pero provoca una nueva reacción visceral de Sarp, que no puede aguantar el hecho de que su padre preste tanta atención y se acerque cada vez más a su hermanastro.

La madre de Ömer pide también ayuda a Asiye para preparar la fiesta sorpresa de su hermano. A pesar de que se alegra por él, no puede evitar entristecerse porque es un día que siempre habían celebrado juntos y en otra fecha. Sin embargo acepta para porque sabe que él va a estar feliz.

Akif traza un plan para mantener a salvo su secreto

El padre de Doruk sigue tratando de convencer a Leyla y, aunque consigue conmoverla al explicarle la difícil situación por la que está atravesando Melissa, la joven no sabe si será capaz de guardar silencio sobre lo sucedido. El astuto empresario urdirá un plan para obligar a la hermana de Tolga a entregarle el móvil que contiene el vídeo pero, aunque lo logra, no consigue borrar ese vídeo de la cabeza de la chica que no puede parar de darle vueltas.

Doruk descubre el engaño de Nebahat

Aybike trata de mediar entre Doruk y Asiye consiguiendo que el chico vaya a hablar con su compañera en el taller. El chico está tratando de saber lo que de verdad ha sucedido entre su amada y su madre y, a través de ella, descubre que Nebahat le ha estado mintiendo.

Tras enterarse de que fue la causante del despido de Asiye, Doruk mantiene un duro enfrentamiento con su madre que acaba con el joven marchándose de casa. Desesperado, trata de que la mayor de las chicas Eren lo perdone, pero ella no está dispuesta a dar un paso atrás en su decisión. ¿Conseguirán retomar su historia de amor?

El padre de Tolga y Leyla es puesto en libertad, pero Akif tiene documentos que pueden meterle en la cárcel de nuevo. El empresario ofrece a Leyla entregar esa información a la policía a cambio de borrar el vídeo del accidente y ocultar la verdad y ella acepta.

Por su parte, Orhan se da cuenta de que casarse con Gönül fue un error y, al enterarse de que abandonó a Sengül en el bosque, quiere divorciarse y volver a casa junto a su exmujer y sus hijos, pero su actual esposa le da una noticia lo suficientemente importante como para retenerlo a su lado: van a ser padres. ¿será cierto o solo es un truco para no perderlo?

Los celos de Sarp y el ofrecimento de Ahmet

La celebración de la nueva vuelta al sol de Ömer le acerca cada vez más a su padre. Sarp no es capaz de contenerse y en plena fiesta monta una escena de celos. Este hacho hará que Ahmet tome una decisión y ofrezca a su recién descubierto hijo vivir en su casa junto a ellos, una invitación que incluye a Asiye y Emel.

La pelea que acaba con un fatídico accidente

Leyla no soporta ver cómo Süsen está feliz junto a Ömer después de lo que ha descubierto sobre la muerte de Kadir. Ambas jóvenes se pelean porque la hermana de Tolga quiere decir la verdad sobre el accidente. En mitad de la fuerte discusión forcejean y Leyla sufre una aparatosa caída por unas escaleras. Todos se quedan consternados al enterarse ¿Sobrevivirá la joven al accidente y contará la verdad o Süsen habrá sellado sus labios para siempre?