Descubre a Íñigo Quintero, el joven cantante coruñés del que todo el mundo habla

"Que no sé adónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás...". Si te suenan estos versos es que tú también has escuchado la canción del momento, Si no estás. Y no es de extrañar, porque el tema ¡está por todas partes! Todo el mundo habla del éxito viral de las últimas semanas y del artista que está detrás, Íñigo Quintero, quien ha conseguido encabezar listas como la Promusicae. Si no estás se ha convertido en un auténtico fenómeno, pero ¿quién es Íñigo? Dale al play y no te lo pierdas.

