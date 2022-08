Muere Charlie, el 'influencer' de 20 años enfermo de cáncer

Carlos Sarriá, conocido en redes sociales como Charlie, ha fallecido de cáncer con tan solo 20 años. Al joven, natural de Alicante, le diagnosticaron un sarcoma de Ewing en 2018 y fue durante sus ingresos hospitalarios cuando decidió abrirse un canal en TikTok para hablar de su enfermedad. Desde esta plataforma también se ha despedido de todos sus seguidores. Lo ha hecho con un vídeo que refleja el gran sentido del humor que tenía y las siguientes palabras. "Adiós, nos vemos en la otra vida. Gracias por todo, me habeís hecho muy feliz". Además, ha recordado cuál era su filosofía de vida. "Mi lema es Hakuna Matata, vive y deja vivir. No hay más, es así. Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo. No pido mucho".

VER GALERÍA

Charlie ha elegido la canción Un verano sin ti, de Bad Bunny, para su última publicación, que se ha llenado de mensajes de condolencia, pues el joven tenía miles de fans. El adiós más emotivo ha sido el de su novia, que ha querido recordar cómo ha sido su breve, pero intensa relación. "Esta fue nuestra primera foto. Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé: 'Madre mía, este chico no me va a volver a escribir en la vida'. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos…no paso nada, que os conozco y os gusta mucho pensar mal. Se cerraron las puertas y ya tenía un mensaje. Respiré. ¡Madre mía es que estaba pilladísima pero no lo quería admitir! Yo siempre yendo de chica dura", ha escrito.

VER GALERÍA

La pareja ha convivido con la enfermedad de Charlie, pues a los seis meses de salir juntos el 'influencer' tuvo una recaída y la pandemia les separó físicamente una temporada. "Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino. Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mi. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero, Barripie", ha finalizado.

VER GALERÍA

En sus últimos vídeos de TikTok, Charlie aparecía en la habitación del hospital. El pasado 1 de agosto aseguró que tenía "un dolor de tripa increíblemente grande". Una semana después, explicó a sus seguidores que le habían puesto morfina. Ahora todos ellos lamenta su muerte, como el 'tik toker' Alan 'El Ruedas'. "Aquí con la persona más fuerte que he conocido, capaz de transmitir luz y alegría teniendo detrás mucha mierda. Siempre vas a estar. Descansa en Paz, mi niño", ha publicado el joven de Vallecas al que un accidente en el gimnasio le dejó en silla de ruedas.