La declaración de amor de Diego Matamoros a Marta Riumbau que pone fin a los rumores

En los últimos meses se ha hablado mucho de la relación de Diego Matamoros y Marta Riumbau en el mundo influencer. La pareja tenía un poco despistados a sus seguidores sobre si seguían juntos o no, y este verano el hijo de Kiko Matamoros publicó un vídeo para "dejar clara la situación", pero lo cierto es que no despejó sus dudas. Desde hace algunas semanas, la pareja ha compartido algunas imágenes de su día a día y, ahora, ha vuelto a ser Diego el que ha tomado la palabra.

El creador de contenido ha estado respondiendo una ronda de preguntas de sus fans y una de ellas era: "¿Cómo es Marta?". A lo que Matamoros ha respondido con sinceridad: "Es (MUY) intensa, una gran persona. A veces desconecta y se evade en su mundo estando contigo 😂😂 (cosa que antes no pillaba y ahora me encanta, porque ya la entiendo), a momentos dulce y en otros cabezona... Pero sobre todo una persona en la que puedes apoyarte y crecer junto a ella". "Sé que será la mujer de mi vida 🖤", concluye Diego declarando su amor públicamente por la influencer catalana.

A juzgar por sus palabras, parece que los dos siguen muy enamorados, disfrutando de su vida juntos. Los rumores de que Diego Matamoros había encontrado de nuevo el amor comenzaron a principios del 2022, pero no fue hasta febrero cuando confirmaron su relación. Desde entonces, han intenado mantener su amor alejado de los focos y no suelen posar juntos en eventos públicos. Sí que lo hicieron en una ocasión muy especial: la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo que tuvo lugar el pasado 2 de junio.

A ninguno de los dos les gusta hablar mucho de su vida privada pero, como decíamos, este verano Diego decidió tomar la palabra y grabar varios vídeos en los que explicaba la situación que estaba viviendo, sobre todo para desmentir rotundamente que Marta le hubiera sido infiel: "Se ha llegado al punto que se ha dicho que la he dejado de seguir, que si he borrado fotos, que Marta es infiel... Bueno, pues dejaros claro que todo no ha pasado. Y segundo, lo más importante, no me he ido a vivir a mi piso de soltero".

"Quiero dejar claro que, evidentemente, todas las parejas tienen altibajos. Hay unas semanas que te llevas peor, otras mejor, unas discutes, otras no discutes, estás genial... No conozco a nadie que tenga una pareja que no haya discutido en su vida", añadió, asegurando que: "Mi perfil no es Marta y yo, ni el perfil de Marta es Marta y yo. Al final somos dos personas, dos entes. Ella trabaja de una forma, yo trabajo de otra... y, oye, si tenemos nuestros momentos genial".

Para terminar Diego quiso dejar claro que no quería "exponer mi vida de la forma que exponía antes". "No me apetece exponeros si estoy besándome con mi novia, si soy superfeliz en redes y luego tengo discusiones... Porque eso ya lo he pasado y no lo quiero".

"Lo que quiero es una relación sana, una persona con la que tenga confianza de hacer lo que quiera y ya está. Creo que con estas stories dejo clara la situación y espero que lo entendáis. Quien quiera compartir situaciones o lo que sea, que las comparta y que para eso estamos, para compartir nuestro día a día, pero no para combatir la desinformación absolutamente todos los días. Porque uno se cansa, ¿vale? Un besazo y que os vaya bien hoy a todos".