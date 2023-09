se suma a la última tendencia La secuencia completa del radical corte de pelo de Marta Riumbau La 'influencer' ha optado por un cambio de look: 'En realidad me encanta'

'¿De verdad que dicen que el pelo tiene memoria y que guarda como energías y guarda como cosas?, ¡pues fuera!', estas han sido las palabras de Marta Riumbau segundos antes de que un peluquero le haya cortado su larguísima melena de un tijeretazo. Superdecidida, la 'influencer' se ha sumado a la última tendencia en peinados y ha cortado por lo sano para lucir ahora un radical cambio de look. Siguiendo la estela de Aitana Ocaña o María García de Jaime, Riumbau no ha dudado en lucir una melena midi muy favorecedora y con la que confiesa sentirse encantada: 'Me voy a poder hacer muchos peinados', han sido sus palabras. ¿Quieres ver la secuencia completa de su radical corte de pelo? ¡Dale al play!

