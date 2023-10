Ana Pastor da un giro a su carrera y presentará un concurso intergeneracional

Llegó al mundo de la comunicación porque le "faltó valor" para hacerse médico (así lo reconoce ella misma), pero desde que Ana Pastor pisó por primera vez las aulas de la universidad en la que estudió periodismo supo que había encontrado su vocación. Han pasado 17 años desde que hizo sus pinitos y fue encadenando proyectos hasta llegar a la actualidad, cuando es una periodista consagrada y valorada que da un paso más en su carrera ya como. Volcada principalmente en la información internacional, política y social, cambia de registro para ponerse al frente de un concurso.

-Ana Pastor revela la enfermedad que padece desde hace unos años

-Antonio García Ferreras rompe a llorar al dedicar un premio a su pareja, Ana Pastor

El nuevo formato en el que veremos a Pastor se llamará Generación top: la gran batalla de las generaciones y está producido por Newtral, la startup que ella misma fundó en 2018. Según ABC, el concurso que se prepara para emitirse en prime time consiste y promete reunir a toda la familia frente a la pequeña pantalla. ¿Cuál es la mecánica para lograrlo? Rostros conocidos de diferentes generaciones compitan junto a personas del plató para saber quién sabe más de cultura. Tendrán que responder de este modo a cuestiones históricas pertenecientes a áreas como el cine, el deporte y la música.

"Tras Dónde estabas entonces llega... Generación Top", ha dicho la propia presentadora, que se define a sí misma como una profesional inconformista, incisiva, apasionada y dura. Ana compaginará este proyecto con El Objetivo, que dirige y presenta desde 2013 en LaSexta. Se trata de un programa que nació con el objetivo de determinar la verdad de los discursos políticos y detectar bulos. La periodista, galardonada con un Premio Iris de la Academia de la Televisión, se encarga además de algunas coberturas informativas de la citada cadena.

-Fotogaleria: Parejas que se enamoraron en un plató de televisión

Ana Pastor se siente "casada" con el periodismo. Apasionada y comprometida con la información, comparte estos rasgos con su pareja, Antonio García Ferreras, que presenta Al rojo vivo también en LaSexta. "No, no me gusta trabajar. Me apasiona. Siempre digo.”¡Ana no es el amor de mi vida“ y la gente no me entiende. Ana Pastor no es el amor de mi vida,¡el periodismo es el amor de mi vida! Ana es la amante que me rescató”, explicaba el periodista en el libro Palabras sabias a oídos sordos.

Su otra pasión, el baloncesto

Cuando las cámaras se apagan y vuelve a casa, a Ana le gusta disfrutar de su afición por el baloncesto. Es habitual verla en el Wizink Center disfrutando de los partidos en familia desde la grada y es buena amiga de Sergio Rodríguez 'el Chacho', quien ha regresado al Real Madrid tras estar en Estados Unidos, Rusia e Italia. Pastor tiene un niño llamado Simón (nació en 2010) junto a Ferreras, que aporta a la relación una hija llamad Carlota fruto de una relación anterior.