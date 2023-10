Alejandro, hijo de María Jiménez, se sincera como nunca tras la muerte de su madre un mes después

Este sábado 7 de octubre se cumplía un mes del fallecimiento de la cantante María Jiménez. Alejandro Sancho, hijo de la sevillana, aún llora la muerte de su madre, con la que tenía una gran relación. Tras varios años, en los que la intérprete de Se acabó luchó contra un terrible cáncer, María dejó a un país huérfano. Su único hijo, que tuvo con Pepe Sancho, se ha sincerado en una entrevista para ABC.

“La verdad es que estoy intentando aguantarme, pero si te digo la verdad, ni yo mismo sé cómo estoy. Estoy con mis niños, centrándome en mi familia, ya que ahora somos cuatro porque mi segundo pilar se me ha ido y me siento muy triste", declaraba el hijo de la cantante al citado medio. A pesar de ello, y con el objetivo de cumplir los deseos de su madre, Alejandro Sancho permanece muy volcado en mantener el legado que dejó María Jiménez. La cantante creó la Fundación María Jiménez, que ayuda a mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género.

Cabe recordar que la artista sufrió abusos por parte del que en ese momento era su marido, el actor Pepe Sancho. Ahora es su hijo el que hace todo lo posible para mantenerla, “estamos intentando darle una buena salida para ver si ya podemos arrancarla al cien por cien en Sevilla y es algo que va poco a poco, pero con idea de que dure mucho tiempo”, decía muy tajante Alejandro.

La relación de madre e hijo

Para María Jiménez, Alejandro Sancho se convirtió en el motivo para seguir adelante, tras la muerte de su hija mayor Rocío en un accidente de tráfico. Un apoyo clave que ha estado a su lado en todos los momentos de su vida y no ha dudado en defender públicamente a su madre, después el infierno que vivió por los malos tratos de Pepe. “La tengo ahora muy presente para no cometer errores y te aseguro que siento tan cerca que noto cómo me dice lo que es correcto que haga y me evita hacer cosas feas o malas o escuchar al diablo”, expresaba Alejandro. A pesar de no estar físicamente presente, sigue manteniendo a su madre en sus pensamientos cada día.

La vida de María Jiménez no ha sido un camino fácil. La cantante tuvo que hacer frente a uno de los dolores más grandes, el fallecimiento de su hija mayor. Además, el polémico divorcio con Pepe Sancho, por malos tratos, provocó también, que la vida de la sevillana fuera una montaña rusa, viéndose afectado así su legado económico. Sin embargo, a pesar de todo, la que puso voz a temas como Con Dos Camas Vacías ha dejado a su hijo la que era su residencia en Chiclana de la Frontera. Tras el divorcio, la sevillana consiguió quedarse con la propiedad, la cual ha sido su lugar de descanso durante sus últimos años. Una vivienda cargada de recuerdos de la artista y que Alejandro ha visitado estos días. “Estos días he vuelto a Chiclana y te aseguro que fue muy difícil entrar en la casa. Para romper el hielo, abrí dos o tres botellas de champán con idea de resetear, pero es muy difícil estar en una casa vacía”, concluía el único hijo de la artista.