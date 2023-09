Alejandro Jiménez, el hijo de María que fue 'el verdadero hombre de su vida'

El mundo de la cultura llora hoy a María Jiménez que ha muerto en la madrugada de este 7 de septiembre en el hospital Quirón Infanta Luisa de Sevilla. Hoy recordamos que la artista fue madre en solitario de Rocío, que en el año 1985 falleció en un fatídico accidente de tráfico a los 17 años. Este fue el golpe más duro de su vida, con el que aprendió a vivir pero del que nunca se recuperó. Su principal motor para superarlo, fue su hijo Alejandro, que nació en el año 1983 cuando María Jiménez y Pepe Sancho dieron la bienvenida a su único hijo en común. Desde entonces, María siempre tuvo a un fiel compañero de vida, su hijo que no le ha soltado la mano hasta el último momento.

La cantante estaba alejada del foco mediático desde hace algún tiempo y siempre acompañada de su hijo Alejandro, fruto de su turbulento matrimonio con Pepe Sancho, quien ha sido el encargado de emitir el comunicado de su fallecimiento. Madre e hijo siempre estuvieron siempre muy unidos, de hecho, él se convirtió en el fiel defensor y protector de su madre, tras reconocer la 'relación tóxica' que tuvieron sus padres.

Pese a que Alejandro es hijo de uno de los actores más conocidos del nuestro cine y una de las grandes divas de la canción de nuestro país, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano con la excepción de su asistencia al ya desaparecido programa 'Sálvame Deluxe' en el que contó su opinión acerca de la difícil relación de sus padres: "eran dos caracteres muy complicados, dos trenes que chocan y es desagradable. Estaba todo el día apagando hogueras en casa”.

Además, Alejandro habló de cómo le contó a su madre que él había sido testigo de infidelidades de su padre Pepe Sancho. "Siento como que le he delatado, pero tienes que ser el tío más torpe del mundo para tener a una novieta y llevarla a la casa donde tu hijo puede llegar”, llegó a decir sobre cómo fue él quien le quitó la venda a su madre sobre su relación con Pepe Sancho. Y recordó como algo muy duro la separación del matrimonio. “La separación fue horrorosa, me frieron la cabeza. Yo estaba en medio”, dijo sobre uno de los peores momentos.

Desde que María Jiménez y Pepe Sancho se separaron, la relación entre Alejandro y su padre se enfrió. En el programa de Telecinco, aseguró que se enteró del fallecimiento de su padre por televisión. “Ahora no tengo sentimiento de odio hacia él por el rechazo que me hizo a mí personalmente, tendría ganas de ir y que me explicase por qué hizo eso en esa época. A veces tengo sueños en los que hablo con él y viene en son de paz, como que no ha muerto”, dijo.

Alejandro el encargado de anunciar la triste noticia a las tres de la madrugada a través de un comunicado enviado a Europa Press. "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable".

El joven, que queda huérfano de padre y madre, ha indicado que María se ha marchado rodeada del amor de sus seres queridos tras una vida dedicada a su familia y a sus amigos. También ha destacado que la artista "trabajó incansablemente para dejar una impronta contra la violencia de género que defendía día a día".

Su último verano juntos

El pasado mes de agosto, la inolvidable intérprete de éxitos como 'Se acabó' publicó en sus redes sociales varias fotos de ellos dos de vacaciones en Cádiz. No estuvieron solos, sino junto a otros amigos bailando y degustando la gastronomía de uno de sus restaurantes favoritos en Conil de la Frontera, con vistas al mar. Alejandro, que se define en sus redes sociales como "artista", se convierte en el heredero del patrimonio que ha ido forjando su madre a lo largo de toda su carrera profesional.

Casado y con dos hijos

Alejandro, que es padre de dos hijos junto su esposa Danae (Julia y Alejandro), ha estado hasta el último momento a lado de su madre, a quien adoraba. Sentía verdadera devoción por ellay ella disfrutaba al máximo de su faceta de abuela. En los últimos años, cada vez que la cantante sufría un contratiempo de salud, era su hijo quien estaba a su lado y quien se encargaba de informar del estado de la intérprete.